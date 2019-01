Record doborat la Australian Open! Konta si Muguruza au jucat meciul care a inceput cel mai tarziu la Melbourne

Cea de-a patra zi de concurs la Australian Open a adus cu sine o premiera in tenisul jucat la primul turneu de Grand Slam al anului. Johanna Konta a inceput meciul ei din turul secund la serviciu de abia la ora 00:30, cel mai tarziu start al unui meci disputat la Melbourne. Totusi, faptul ca a inceput la serviciu nu i-a adus prea mult noroc britanicei, care a fost pana la urma invinsa de adversara ei, favorita numarul 18, Garbine Muguruza.

Iberica s-a impus dupa doua ore si 44 de minute, scor 6-4, 6-7, 7-5, punand capat partidei de abia la ora 3:12 minute dimineata. Inainte de a fi doborat, recordul era detinut de Daria Gavrilova si Elise Mertens, care au inceput meciul lor de anul trecut la ora 23:59, iar recordul pentru cel mai tarziu final de meci este inca detinut de Lleyton Hewitt si Marcos Baghdatis, cu un meci jucat in urma cu 9 ani, in 2008.

Johanna Konta and Garbine Muguruza have set a record - the latest ever start time for a match at the #AusOpen!

As the clock ticks over to 00:30 in Melbourne, they're ready to begin.

