Oltenii vor începe de mâine să pregătească sezonul următor, iar primul jucător care ar putea semna un nou contract este fundașul Adrian Rus (30 de ani).

Adrian Rus ar putea rămâne la Craiova

Internaționalul român Adrian Rus a fost transferat de Universitatea Craiova în vara anului trecut, după despărțirea de Pisa. Fundașul central a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon, iar acum discută cu oficialii de pe "Oblemenco" pentru prelungirea angajamentului.

La scurt timp după finalul meciului cu "U" Cluj, scor 5-0, fundașul Adrian Rus a anunțat că este foarte aproape de a semna un nou contract cu Universitatea Craiova:

"Înaintea meciului le-am spus colegilor să ne amintim cum ne-am simțit după meciul tur (n.r "U" Cluj s-a impus cu 4-0 în tur), cum am trăit săptămâna respectivă. Am zis că vine meciul retur și că ne vom revanșa acasă.

Dacă ne vom înțelege, cu siguranță voi rămâne aici. Sunt șanse mari să rămân aici. Discutăm de ceva timp, dar mi-am dorit mai întâi să câștigăm Cupa României și campionatul. Acum ne vom pune la masă și vom discuta", a declarat Adrian Rus.

Fundașul Adrian Rus a evoluat în 34 de meciuri oficiale pentru Universitatea Craiova în acest sezon. El a reușit să înscrie și patru goluri în tricoul alb-albastru.

Adrian Rus este cotat la 1,2 milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. El are la activ 22 de selecții și un gol pentru echipa națională a României.