Marius Șumudică a făcut praf un campion după titlul câștigat de Universitatea Craiova: ”Ai pe spate urme de la scaun când mergi la duș!”

Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, a fost una dintre țintele oltenilor după eventul reușit în acest sezon. După victoria cu U Cluj, la finalul căreia oltenii au devenit campioni, Alexandru Crețu, mijlocașul formației din Bănie, a ținut să plătească unele polițe.

Fotbalistul l-a menționat printre alții și pe Marius Șumudică, celui căruia a ținut să îi mulțumească, evident în mod ironic, pentru faptul că a avut întotdeauna încredere că Universitatea Craiova poate deveni campioana României.

Șumudică a ținut să îi dea o replică dură lui Alexandru Crețu, căruia i-a transmis că nu este unul dintre artizanii eventului și că, în acest sezon, a stat mai mult pe banca de rezerve.

”Eu așa am simțit de la început, că cine va câștiga Cupa, va reuși să se impună și în campionat. Am zis de la început că Universitatea Craiova este cea mai puternică echipă. De fiecare dată, jucătorii care au venit de pe bancă au adus un plus. Au avut soluții, au stat în 17-18 jucători, ceea ce înseamnă enorm.

Cred că am fost printre singurii care am zis că nu se vor împarte trofeele și că Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă. Probabil, nefiind obișnuit cu succesul, l-am deranjat pe domnul Crețu. Mi-a atras atenția că am spus că Craiova va reuși eventul. Îți mulțumesc, domnule Crețu! Îți mulțumesc, ești un băiat deosebit că mi-ai atras atenția, că am spus că o să fiți campioni. Nu tu i-ai făcut campioni pe cei de la Craiova, că tu, săracul, ai pe spate, când mergi la duș, urmele de la scaune, că stai pe bancă. (...)

Vii tu, Crețu, să atragi atenția? Să se înțeleagă că aceasta ne e meseria fiecăruia și trebuie să o facem. Cum el trebuie să și-o facă, văd că și-o face bine în parcare (n.r. – rulează video cu Crețu dansând), știe să își facă pașii de dans. Îmi doresc din suflet ca la anul să fie mai inspirat, pentru că el a fost inspirat doar la petrecere, pe teren nu l-am văzut. Să fie mai inspirat și să fie atent la declarațiile oamenilor despre Universitatea Craiova”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.