Marius Șumudică a făcut praf un campion după titlul câștigat de Universitatea Craiova: ”Ai pe spate urme de la scaun când mergi la duș!”

Marius Șumudică a făcut praf un campion după titlul câștigat de Universitatea Craiova: ”Ai pe spate urme de la scaun când mergi la duș!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova a reușit o performanță remarcabilă în acest sezon. 

TAGS:
Universitatea CraiovaAlexandru CretuMarius Sumudica
Din articol

Oltenii au făcut eventul, au devenit campioni și au cucerit și Cupa României, iar petrecerea s-a instalat în Bănie. 

Marius Șumudică l-a făcut praf pe Alexandru Crețu

  • Universitatea craiova universitatea cluj play off superliga superbet 17052026 mogos
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Marius Șumudică, fostul antrenor al Rapidului, a fost una dintre țintele oltenilor după eventul reușit în acest sezon. După victoria cu U Cluj, la finalul căreia oltenii au devenit campioni, Alexandru Crețu, mijlocașul formației din Bănie, a ținut să plătească unele polițe. 

Fotbalistul l-a menționat printre alții și pe Marius Șumudică, celui căruia a ținut să îi mulțumească, evident în mod ironic, pentru faptul că a avut întotdeauna încredere că Universitatea Craiova poate deveni campioana României.

Șumudică a ținut să îi dea o replică dură lui Alexandru Crețu, căruia i-a transmis că nu este unul dintre artizanii eventului și că, în acest sezon, a stat mai mult pe banca de rezerve.

Eu așa am simțit de la început, că cine va câștiga Cupa, va reuși să se impună și în campionat. Am zis de la început că Universitatea Craiova este cea mai puternică echipă. De fiecare dată, jucătorii care au venit de pe bancă au adus un plus. Au avut soluții, au stat în 17-18 jucători, ceea ce înseamnă enorm.

Cred că am fost printre singurii care am zis că nu se vor împarte trofeele și că Universitatea Craiova pleacă cu prima șansă. Probabil, nefiind obișnuit cu succesul, l-am deranjat pe domnul Crețu. Mi-a atras atenția că am spus că Craiova va reuși eventul. Îți mulțumesc, domnule Crețu! Îți mulțumesc, ești un băiat deosebit că mi-ai atras atenția, că am spus că o să fiți campioni. Nu tu i-ai făcut campioni pe cei de la Craiova, că tu, săracul, ai pe spate, când mergi la duș, urmele de la scaune, că stai pe bancă. (...)

Vii tu, Crețu, să atragi atenția? Să se înțeleagă că aceasta ne e meseria fiecăruia și trebuie să o facem. Cum el trebuie să și-o facă, văd că și-o face bine în parcare (n.r. – rulează video cu Crețu dansând), știe să își facă pașii de dans. Îmi doresc din suflet ca la anul să fie mai inspirat, pentru că el a fost inspirat doar la petrecere, pe teren nu l-am văzut. Să fie mai inspirat și să fie atent la declarațiile oamenilor despre Universitatea Craiova”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Anamaria Gavrilă, lidera POT, după consultările cu Nicușor Dan: „Noi vom susţine orice formulă pro-occidentală”
Anamaria Gavrilă, lidera POT, după consultările cu Nicușor Dan: „Noi vom susţine orice formulă pro-occidentală”
ULTIMELE STIRI
Ce gafă! Flavius Stoican a confundat adversarul în conferință
Ce gafă! Flavius Stoican a confundat adversarul în conferință
Cum arată clasamentul ATP și cine este cel mai bine clasat tenismen român
Cum arată clasamentul ATP și cine este cel mai bine clasat tenismen român
Bombă pentru naționala Spaniei! Se operează și ratează Cupa Mondială din 2026
Bombă pentru naționala Spaniei! Se operează și ratează Cupa Mondială din 2026
E ”fiesta” în Bănie! Imagini superbe de la parada de titlu a Universității Craiova
E ”fiesta” în Bănie! Imagini superbe de la parada de titlu a Universității Craiova
Președintele lui Inter a spus un singur cuvânt când a fost întrebat de ce ”a mizat” pe Cristi Chivu
Președintele lui Inter a spus un singur cuvânt când a fost întrebat de ce ”a mizat” pe Cristi Chivu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Fostul campion mondial a recunoscut că și-a omorât soția și a scăpat doar cu o pedeapsă cu suspendare

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Ce adversari va întâlni Universitatea Craiova în Champions League: misiune dificilă din turul doi

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Ce se întâmplă cu Supercupa României după ce Universitatea Craiova a făcut eventul! Ce spune regulamentul FRF

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"

Prima mutare pregătită de Craiova după câștigarea titlului: "Discutăm de ceva timp"



Recomandarile redactiei
E ”fiesta” în Bănie! Imagini superbe de la parada de titlu a Universității Craiova
E ”fiesta” în Bănie! Imagini superbe de la parada de titlu a Universității Craiova
Ce gafă! Flavius Stoican a confundat adversarul în conferință
Ce gafă! Flavius Stoican a confundat adversarul în conferință
Bombă pentru naționala Spaniei! Se operează și ratează Cupa Mondială din 2026
Bombă pentru naționala Spaniei! Se operează și ratează Cupa Mondială din 2026
Președintele lui Inter a spus un singur cuvânt când a fost întrebat de ce ”a mizat” pe Cristi Chivu
Președintele lui Inter a spus un singur cuvânt când a fost întrebat de ce ”a mizat” pe Cristi Chivu
Surpriză! FCSB, fără jumătate de lot la Sibiu: cum arată primul ”11” cu FC Hermannstadt
Surpriză! FCSB, fără jumătate de lot la Sibiu: cum arată primul ”11” cu FC Hermannstadt
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Încă un internațional român pleacă în Arabia Saudită! Se va duela cu Cristiano Ronaldo, Benzema și Neymar
Încă un internațional român pleacă în Arabia Saudită! Se va duela cu Cristiano Ronaldo, Benzema și Neymar
Mihai Rotaru i-a decis viitorul lui Alexandru Crețu, după Rapid - Universitatea Craiova
Mihai Rotaru i-a decis viitorul lui Alexandru Crețu, după Rapid - Universitatea Craiova
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
CITESTE SI
Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

stirileprotv Dara, primită ca o eroină în Bulgaria după ce a adus prima victorie la Eurovision cu „Bangaranga”: „Totul este posibil”. FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

stirileprotv Ce arată primele sondaje după moțiunea de cenzură. Diferențe mari privind intențiile de vot

„Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

stirileprotv „Perla Moldovei”, stațiunea care atrage turiști din toată Europa, pregătită de noul sezon. Hotelierii au pregătit oferte

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!