SIMONA HALEP - VENUS WILLIAMS, AUSTRALIAN OPEN | Simona si-a facut TACTICA! Ce spune despre duelul cu Venus. VIDEO

Simona Halep o intalneste pe Venus Williams in turul al treilea de la Australian Open.

Halep continua la Australian Open, dupa un nou thriller in trei seturi la Melbourne. Simona are in continuare o adversara cu nume sonor, pe Venus Williams, care are totusi 38 de ani. Simona crede ca Venus va incerca sa incheie rapid punctele, iar din acest motiv nu va fi nevoita sa alerge foarte mult pe teren. Daca trece de Venus, Halep are sanse mari sa joace cu Serena Williams, care a trecut lejer azi de Eugenie Bouchard in doua seturi identice, 6-2; 6-2.

"Nu o sa alerg atat de mult in acest meci, cu siguranta, ea incheie meciurile rapid. E o mare campioana, intotdeauna e o mare provocare sa ma duelez cu suriorile. Am incredere, am jucat cu ea, stiu cum joaca, trebuie sa fiu puternica", a spus Simona Halep la conferinta de presa.



SIMONA HALEP: "AM PIERDUT SETUL 2 DIN CAUZA UNUI GAND!"

"A fost o revenire grozava azi, a fost un meci grozav, foarte dificil, spatele meu este puternic, nu am probleme, picioarele mele sunt amortite. Dar e ceva normal dupa aceasta pauza lunga. Adversara mea a fost buna, a trebuit mereu sa stau acolo, sa pun capul jos,. Am vorbit putin prea mult, e ceva ce nu pot sa schimb, imi pare rau.

Am simtit ca joc bine, poate m-am relaxat putin cand am simtit ca domin meciul, acel game de la 3-0 cel mai lung mi-am pierdut increderea si totul s-a schimbat, am simtit ca ea castiga incredere, alearga mai mult, cerde mai mult ca poate sa revina. A fost doar un gand, de aceea am pierdut setul al doilea.

M-am antrenat toata luna decembrie de doua ori pe zi, am avut antrenamente intentse, in sala de forta in fiecare zi, dar nu se compara cu meciurile. Venind aici tarziu, nu 100% pregatita de meciuri oficiale, dar am riscat si sunt fericita pentru ca am stat acasa.

Nu am mai simtit presiunea de a fi numarul 1, am zis ca e ceva de care trebuie sa ma bucur si sa castig incredere, asta m-a ajutat sa castig si Grand Slam dupa atatea finale pierdute. Nu am de ce sa ma plang, sunt numarul 1 doi ani la rand.

Suntem la fel, personalitatea mea nu se va schimba, ma simt normal, sunt o fata normala iar tenisul e doar un sport. Daca pot sa fac lucruri grozave in tenis e doar un bonus in viata mea.

Vasi este partenerul meu de antrenament, am crescut impreuna, am aceeasi echipa de pregatire fizica, ei ma sprijina, ma suporta, am echipa buna, chiar daca Daarren nu e oficial in ea, e aproape de noi in continuare si ii multumesc pentru asta", a spus Simona Halep la emisiunea Game, Schett si Mats de pe Eurosport.

CTP: ANTRENORUL, CEA MAI MARE PROBLEMA!

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu e de parere ca cea mai mare problema a Simonei Halep la Australian Open este absenta unui antrenor.



"Lipsa de meciuri a fost un aspect, s-a vazut in meciul de azi. De exemplu, micile contracturi pe care le-a avut Simona sub muschii fesieri, in finalul meciului."

"Dar cea mai mare problema a fost lipsa unui antrenor al ei. S-a intors spre tribune la un moment dat si intreba <<ce sa fac?>>. A avut si o rabufnire, dar cei din loja trebuie sa suporte si asa ceva, pentru ca nu ei sufera acolo in teren. Asta e o forma de descarcare a Simonei. I-a reprosat si lui Darren la un moment dat."

"Ea are nevoie sa se sprijine pe privirea lui Darren, pe un gest."

CTP spune ca Florin Segarceanu i-a dat in timpul meciului o indicatie pretioasa Simonei Halep, printr-un gest. Regulamentul WTA interzice indicatiile antrenorului in timpul meciului.

"Florin Segarceanu, care nu e antrenorul ei, i-a dat o indicatie importanta, din mana, care sper sa nu fi fost observata de WTA.

"I-a facut un gest de val, de curbare a palmei, ceea ce inseamna <<Umfla-i loviturile, loveste mai cu bolta, mai inalt, nu-i mai da plat ca-i place>>. Simona a facut asta si s-a vazut clar ca a pus-o pe Kenin in mare incurcatura."

Cristian Tudor Popescu e de parere ca meciul cu Venus Williams, din turul 3, va fi mai usor decat cel de astazi.

"Nu va fi un meci atat de greu din punct de vedere psihic, asa cum a fost cel cu Sofia Kenin. Americanca asta tanara, lacoma de victorie, este o jucatoare extrem de incomoda si de agresiva. A exercitat tot timpul o presiune asupra Simonei."

"Simona o cunoaste foarte bine pe Venus, jocul va fi mai asezat, mai tacticizat", a mai spus CTP la Ora exacta in sport (PRO X).