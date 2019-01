Venus se TARASTE la meciul cu Simona Halep! Imaginile momentului la Australian Open! Cum a fost surprinsa jucatoarea de 38 ani. VIDEO

Cum a fost surprinsa la Melbourne viitoarea adversara a Simonei Halep.

Simona Halep a ajuns in turul al treilea la Australian Open 2019 dupa doua meciuri epice. Ea a trecut in primul tur de Kaia Kanepi, scor 6-7, 6-4, 6-2, iar in turul secund de Sofia Kenin, scor 6-3, 6-7, 6-4. In continuare, sportiva noastra va da piept cu Venus Williams, veterana circuitului feminin de tenis.

Venus, in varsta de 38 de ani (va implini 39 pe 17 iunie 2019), o conduce pe romanca in confrutarile directe, scor 3-2, insa ultimele confruntari au fost adjudecate de sportiva noastra.

Americanca a avut si ea parte de meciuri lungi, atat cu Mihaela Buzarnescu, cat si cu Alize Cornet, ambele terminate dupa trei seturi lungi. Venus a fost surprinsa mergand agale pe holurile de la Melbourne spre vestiar dupa meciul din turul secund, luandu-si mult timp sa respire, pasind cu ochii inchisi. Acest moment a ajuns viral pe retelele de socializare, iar fanii au reactionat pe marginea imaginilor de la Australian Open: "Merge ca o bunicuta", "E normal, atata timp cat are 130 de ani", "Pasul pensionarii", "Wow, e stoarsa de puteri", au fost cateva dintre reactiile internautilor.