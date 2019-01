Simona Halep l-a CONVINS si pe Mats Wilander: "Se poate lupta cu oricine aici, la Australian Open"

Mats Wilander are incredere in liderul mondial din WTA la Melbourne.

Simona Halep a supravietuit unui meci epic de trei seturi extrem de disputate la Australian Open si s-a calificat in turul al treilea dupa ce a trecut de Sofia Kenin, scor 6-3, 6-7, 6-4, dupa doua ore si 34 de minute dejoc.

Mats Wilander, castigator a 7 titluri de Grand Slam, s-a declarat impresionat de evolutia liderului mondial, care i-a intrecut, se pare, asteptarile suedezului. "Cred ca Halep e intr-o forma buna pentru a se lupta cu oricine aici, la Melbourne. De regula, cand esti intr-o situatie ca a ei, devii tot mai bun dupa fiecare meci si ma astept ca asa sa se intample si cu Simona. Va primi o incredere grozava dupa meciul strans si nu o vad pierzand in fata lui Venus Williams".

Totusi, suedezul este de parere ca un posibil duel in turul patru cu Serena ar fi prea mult pentru Simona in aceasta faza a competitiei: "Un potential meci cu Serena in turul patru ar veni prea devreme in turneu pentru Halep, iar pentru Serena nu cred ca conteaza. Nu o vad pe Halep ca favorita certa, desi e numarul 1 mondial, pentru ca n-a fost la nivelul acela in ultimele patru-cinci luni. Sper ca ea sa treaca de Venus, pentru ca n-am niciun interes in a urmari surorile jucand una impotriva celeilalte. E cel mai prost matchup din toate timpurile din cauza ca s-ar simti foarte prost si nu stiu daca pot juca vreodată serios impreuna. Serena contra Simona ar fi un meci urias si e ceea ce turneul are nevoie in turul patru", a declarat Mats la Eurosport.

Simona Halep o va intalni in turul al treilea pe Venus Williams. Meciul va avea loc sambata, la o ora pe care organizatorii o vor stabili in orele ce urmeaza.