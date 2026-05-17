La final, Alexandru Chipciu (36 de ani) s-a certat cu reporterii aflați în zona de flash-interviu. Acesta a fost deranjat după ce i s-ar fi spus că trebuie să plece de la interviu.

Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova

"Aș spune că am ratat mai mult Cupa decât campionatul. Cred că suntem performeri ai acestui campionat. Să termini pe doi, după situația în care am fost.

Și de asta nu pot să fiu supărat, aici am ajuns toți. Cred că meciul s-a pierdut la început, când am luat golurile foarte repede, plus eliminarea. Era clar că nu mai avem șanse de izbândă.

Dar sunt mândru de colegii mei, de momentele prin care am trecut împreună și, să nu uităm, vom juca în Europa League, competiție grea.

M-am gândit și la campionat, recunosc, mai ales după ce i-am bătut pe Craiova la noi acasă, dar atât am putut, felicitări lor, înseamnă că au fost mai buni!

Păi, acum, dacă au ieșit campioni, nu mă mai chemi? Să nu mă mai chemați după, dacă acum trebuia să ne scoată repede. Vedeți cum e viața? Când e nevoie să vorbești, tragi de om. Când nu, hai, mai repede, să plecăm", a declarat Alexandru Chipciu, după înfrângerea de la Craiova.

Primele reacții din străinătate după triumful Craiovei

Au început să apară și primele reacții în presa din străinătate după performanța oltenilor.

ESPN: "Event pentru 'El Tico'. Carlos Mora a devenit astăzi campion al României alături de Universitatea Craiova. Costaricanul închide sezonul cu o dublă, după ce a câștigat recent și Cupa României".

Cabine Desportiva: "Universitatea Craiova, sub conducerea antrenorului portughez Filipe Coelho, s-a încoronat noua campioană a României, după 5-0 cu Universitatea Cluj. Echipa a reușit eventul în acest sezon".

Balkan Futbolu: 'Craiova închide sezonul cu o dublă. Echipa lui Alexandru Cicâldău a devenit noua campioană a României, după o pauză de 35 de ani".

Buzz Spor: "Universitatea Craiova este noua campioană a României. 35 de ani au așteptat acest moment".