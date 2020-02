Ce scrie presa internationala despre calificarea Simonei Halep in finala de la Dubai! Cu cine se va intalni in ultimul act

Din articol Simona Halep - Elena Rybakina in finala la Dubai

Simona Halep va juca finala la Dubai.

Halep s-a impus fara mari probleme in fata lui Jennifer Brady. Romanca a invins-o pe Brady in 2 seturi, scor 6-2, 6-0, dupa o ora de joc.

"Simona Halep a pus capat cursei lui Jennifer Brady. Ocupanta locului 2 WTA a fost sublima astazi, castigand mai bine de trei sferturi din punctele pe primul serviciu si oferindu-i adversarei doar doua sanse de break, pe care le-a salvat fara emotii", au scris cei de la WTA Tennis.

"Simona Halep a lichidat-o pe Jennifer Brady in doua seturi! Romanca a castigat fara nicio emotie, obtinand o victorie clara in doar 63 de minute", au notat cei de la Sport Fair.

"Simona Halep se califica lejer in finala de la Dubai, prima din acest an pentru ea. Eliminata in semifinalele de la Australian Open, Halep va incerca sa obtina primul trofeu al anului si al 20-lea al carierei. Ea nu a mai castigat un turneu de la Wimbledon 2019", au fost cuvintele celor de la Le Figaro.

Simona Halep - Elena Rybakina in finala la Dubai

Simona Halep o va intalni in finala de la Dubai pe Elena Rybakina, locul 19 WTA. Cele doua s-au mai intalnit o singura data, anul trecut la Wuhan, cand Halep s-a retras in primul set.

"Vreau sa castig si antrenorul meu ma ajuta. Nu am nimic de pierdut in acest turneu. Sper sa o tin tot asa. Vreau sa castig indiferent ce ar fi. Am un an bun, am multa incredere. Stiu ca va fi greu in finala, dar voi intra pe teren cu gandul sa dau tot ce am mai bun", a spus Rybakina cand a aflat ca va juca cu Halep.

Partida dintre Simona Halep si Elena Rybakina va avea loc sambata, de la ora 17:00 si va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro.