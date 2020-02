Simona Halep - Aryna Sabalenca, LIVE TEXT de la 18:30 | Duel TARE pentru jucatorea romanca in sferturile de la Dubai! Cat s-a terminat ultimul meci dintre cele doua

Urmarim si comentam impreuna meciul Simonei Halep din sferturile de finala de la Dubai pe www.sport.ro, aplicatia SPORT RO si facebook.com/sport.ro.

Dupa inceputul greu din meciul cu Jabeur din optimi, Simona Halep se pregateste de un duel tare impotriva bielorusei, Aryna Sabalenka. Ocupanta locului 2 WTA se simte pregatita sa o infrunte pe jucatoarea din Belarus si are incredere in jocul sau.

Simona Halep conduce la intalnirile directe cu 2-1, insa in ultimul Sabalenka a eliminat-o de la primul turneu din acest an, tot in sferturile de finala de la Adelaide, in doua seturi, 6-4, 6-4.

"A fost un meci interesant la Adelaide, dar nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Ea a avut niste meciuri in plus si asta a ajutat-o. Maine va fi altceva, sper sa joc mai bine decat la Adelaide si sa castig. Sunt all-in", a spus Halep la Digi Sport.