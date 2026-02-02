Echipa pregătită de Elias Charalambous a bifat 34 de puncte în 24 de etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, cu nouă victorii, șapte rezultate de egalitate și opt înfrângeri înregistrate.



Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”



FCSB a realizat și al treilea transfer al iernii, după Andre Duarte și Ofri Arad. E vorba despre închizătorul de la Oțelul Galați, originar din Capul Verde, Joao Paulo.



Gigi Becali, patronul lui FCSB, a dezvăluit însă că sunt probleme cu permisul de muncă al jucătorului, motiv pentru care întârzie să apară și anunțul oficial.



”L-am luat, el este deja (n.r. - la FCSB). Trebuie să intervin eu ca parlamentar, să fac o scrisoare oficială. El are permis de muncă, nu? Dar trebuie aprobat din nou.



Pentru ce să mai stau 30 de zile? Dacă are permis de muncă, în 24 de ore trebuie să fie înscris”, a spus Becali la televiziunea Digi Sport.



După Joao Paulo, FCSB mai pregătește un transfer



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că patronul Gigi Becali vrea un al treilea atacant central la trupa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii.



Pe postul de vârf, FCSB dispune de Daniel Bîrligea și de Mamadou Thiam. Mihai Stoica a explicat însă că roș-albaștrii vor face tot posibilul să mai aducă un jucător până se va închide fereastra de transferuri.



”Nici nu ştiu dacă trebuie să aducem atacant, că avem variante. Variantele noastre sunt în curte. Există Mamadou Thiam, care a jucat 2 meciuri, 90 de minute, cu Feyenoord şi cu Fenerbahce. A marcat cu Feyenoord şi a jucat foarte bine cu Fenerbahce a fost cel mai bun jucător al nostru.



Nu ştiu dacă trebuie neapărat să aducem, dar Gigi vrea să aducem şi o să aducem. Vom aduce pentru că aşa a hotărât Gigi, asta facem. (n.r. Din străinătate?). Da. (n.r. Sunteţi aproape să îl semnaţi?) Până nu îl semnăm nu ştiu dacă suntem aproape sau suntem departe. Suntem aproape la Joao Paulo”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

