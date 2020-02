"Au fost greseli de Djokovic jucand pe strada cu baietii din Belgrad!" Ce spune CTP dupa calificarea chinuita a Simonei Halep in sferturile turneului de la Dubai

Cum a comentat CTP victoria chinuita a Simonei Halep in sferturi la Dubai.

Simona Halep s-a calificat in sferturile turneului de la Dubai dupa un meci spectaculos in fata tunisiencei Ons Jabeur. Jabeur a castigat primul set cu 6-1 dupa doar 23 de minute, insa Halep a revenit si s-a impus cu 6-2 in setul 2. In decisiv s-a ajuns la tiebreak, unde Simona Halep a castigat cu 7-6 (9-7) dupa o lupta crancena.

Cristian Tudor Popescu a comentat prestatia Simonei din meciul cu Jabeur si spune ca a jucat rau astazi pentru ca a jucat bine la Australian Open.

"E grea mereu revenirea dupa un turneu dur, mai ales cand e vorba de un Grand Slam. Simona a jucat rau azi pentru ca a jucat bine la Australian Open si a ajuns in semifinale, a facut sase meciuri. Daca pierdea in turul 1 sau 2 avea mai mult timp de odihna si juca mai bine la Dubai. E vorba mai mult de depresurizare psihica, nu de forma fizica. Au fost greseli greu de descris, de Djokovic jucand pe strada cu baietii din Belgrad. Sa fii Simona si sa trimiti mingi in burta fileului. Nu se intampla asta din punct de vedere tehnic, ca nu a uitat sa joace cu dreapta, ci din punct de vedere psihic, nu are mobilizare suficienta ca sa ridice mingea", a declarat Cristian Tudor Popescu la Digi.