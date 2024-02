Anna Kalinskaya a devenit doar a doua jucătoare din Era Open care se califică în finala unui turneu WTA 1000 pe care l-a început încă din faza calificărilor.

Sportiva din Federația Rusă nu doar că a avut două meciuri suplimentare de jucat în Emirate, dar și un traseu cum nu se putea mai complicat, pe tabloul principal.

No glory for poor men! Cum arată clasamentul țărilor cu echipe calificate în optimile de finală ale cupelor europene

Having the week of her life ????

Anna Kalinskaya defeats world No.1 Swiatek 6-4, 6-4 to become just the second qualifier to reach a WTA 1000 final!#DDFTennis pic.twitter.com/0hzxG49YME