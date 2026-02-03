Dacă la începutul sezonului, cineva ar fi spus că, după terminarea etapei cu numărul 24, Universitatea Cluj, FC Argeș și FC Botoșani se vor afla în zona de play-off, iar FCSB nu, probabil acel om ar fi fost considerat un nebun!

Fix asta se întâmplă însă acum, într-un moment în care campioana ultimelor două ediții nu se regăsește. Iar în zona de play-off au pătruns, pe lângă „suspecții de serviciu“ (U Craiova, Dinamo și Rapid), trei grupări obișnuite, mai degrabă, cu play-out. Cu precizarea că Universitatea Cluj a mai prins primele 6 poziții și nu e chiar o „intrusă“ aici.

Universitatea Cluj – FC Argeș, LIVE TEXT de la ora 18:00

Cert e că al doilea meci al etapei intermediare e de mare interes pentru… FCSB. Cel mai convenabil rezultat pentru campioni, în tentativa lor de a intra în play-off, ar fi un egal în meciul Universitatea Cluj – FC Argeș.

Un astfel de deznodământ, coroborat cu un succes al FCSB-ului, în meciul cu FC Botoșani de acasă (joi, ora 20:30), ar apropia formația bucureșteană de zona de play-off.

De la ora 18:00, meciul Universitatea Cluj – FC Argeș va fi oferit de Sport.ro, în format LIVE TEXT!

