Sorana Cîrstea (33 de ani) și-a încheiat cu o înfrângere în două seturi ultima apariție semnată în acest an în turneul WTA 1000 de la Dubai.

Italianca Jasmine Paolini a învins-o pe româncă, scor 6-2, 7-6 (6), dar nici eliminarea, și nici cele șase mingi de set ratate în finalul meciului nu au stopat-o pe Sorana Cîrstea din a face un gest exemplar, la ieșirea de pe teren.

Gracious even in defeat. Sorana giving her racket to a fan after her loss today. pic.twitter.com/qG2bpZRbUx