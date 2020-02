Prima reactie a Simonei Halep dupa victoria DRAMATICA de la Dubai! "Am dat tot ce am putut! M-am simtit ca la un meci de fotbal!"

Halep a castigat cu Jabeur scor 1-6, 6-1, 7-6 (7).

Simona Halep s-a calificat dramatic in optimile de finala dupa un meci in care a ratat 3 mingi de meci si a salvat una in tie-break-ul decisiv. In urmatorul act, campioana de la Wimbledon va da piept Aryna Sabalenka, numarul 13 WTA.

Dupa meci, Simona a declarat ca atmosfera din tribune a fost una incredibila, romanii si tunisienii creand un zgomot de nedescris.

"A fost un meci foarte greu, cand am jucat impotriva ei in China a fost foarte greu. Azi la fel. Am avut si destula sansa sa castig. Primul meu meci dupa o pauza destul de lunga... am dat tot ce am putut, sunt mandra ca am putut sa joc si sa castig. M-am simtit ca la un meci de Fed Cup sau ca la un meci de fotbal. Sabalenka este foarte puternica, trebuie sa fiu si eu la fel si să-mi fac jocul", a spus Halep.