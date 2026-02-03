FCSB îi închide ușa în nas: "Nici urmă de interes!"

Kevin Ciubotaru (22 de ani), fundașul stânga de la FC Hermannstadt, a fost o țintă a lui FCSB la finalul anului trecut. Campioana ajunsese la un acord cu sibienii în schimbul sumei de 400.000 de euro, însă jucătorul a ezitat să accepte propunerea.
Mihai Stoica: "Nici urmă de interes pentru Kevin Ciubotaru"
La mai bine de o lună distanță, Claudiu Rotar, acționarul lui FC Hermannstadt, a transmis că Ciubotaru s-ar fi răzgândit, iar acum ar vrea să facă pasul la FCSB. Cu toate acestea, Mihai Stoica anunță ferm că nu se pune problema ca internaționalul U21 să mai semneze.
"Transferul lui Kevin Ciubotaru nu mai e de actualitate la noi. Nu există nici urmă de interes", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.
Pe postul de fundaș stânga, titularul obișnuit de la FCSB este Risto Radunovic. David Kiki și nou-venitul Joao Paulo reprezintă alte soluții pentru acea poziție.
Kevin Ciubotaru se răzgândise și voia la FCSB
Rotar a explicat că ezitările inițiale ale tânărului fotbalist au fost cauzate de lipsa de experiență și de influența agenților.
„Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că jucătorul nu a vrut el. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua.
În general, sunt copii tineri, sunt luați de val, de impresari, de oferte. Când văd că nu primesc propuneri, intră în criză. Kevin, când a venit la Sibiu, nu avea impresar. Apoi, când a ajuns și la națională, au apărut și impresarii. Până atunci nu îl cunoștea nimeni, tipic fotbalului românesc.
O să-l sun pe domnul Becali și o să-l întreb dacă mai este de actualitate interesul pentru Kevin. Eu mă gândesc prima dată la jucător. Îl vindem sau nu, noi ne bazăm pe el”, a spus Claudiu Rotar, pentru Digi Sport.