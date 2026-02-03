FCSB îi închide ușa în nas: "Nici urmă de interes!"

Kevin Ciubotaru (22 de ani), fundașul stânga de la FC Hermannstadt, a fost o țintă a lui FCSB la finalul anului trecut. Campioana ajunsese la un acord cu sibienii în schimbul sumei de 400.000 de euro, însă jucătorul a ezitat să accepte propunerea.

Mihai Stoica: "Nici urmă de interes pentru Kevin Ciubotaru"



La mai bine de o lună distanță, Claudiu Rotar, acționarul lui FC Hermannstadt, a transmis că Ciubotaru s-ar fi răzgândit, iar acum ar vrea să facă pasul la FCSB. Cu toate acestea, Mihai Stoica anunță ferm că nu se pune problema ca internaționalul U21 să mai semneze.



"Transferul lui Kevin Ciubotaru nu mai e de actualitate la noi. Nu există nici urmă de interes", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.



Pe postul de fundaș stânga, titularul obișnuit de la FCSB este Risto Radunovic. David Kiki și nou-venitul Joao Paulo reprezintă alte soluții pentru acea poziție.