FCSB îi închide ușa în nas: "Nici urmă de interes!"

FCSB îi închide ușa în nas: "Nici urmă de interes!" Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dat răspunsul unui fotbalist care și-ar fi dorit să facă pasul la campioana României.

TAGS:
Kevin CiubotaruFCSBFC Hermannstadt
Din articol

Kevin Ciubotaru (22 de ani), fundașul stânga de la FC Hermannstadt, a fost o țintă a lui FCSB la finalul anului trecut. Campioana ajunsese la un acord cu sibienii în schimbul sumei de 400.000 de euro, însă jucătorul a ezitat să accepte propunerea.

Mihai Stoica: "Nici urmă de interes pentru Kevin Ciubotaru"

La mai bine de o lună distanță, Claudiu Rotar, acționarul lui FC Hermannstadt, a transmis că Ciubotaru s-ar fi răzgândit, iar acum ar vrea să facă pasul la FCSB. Cu toate acestea, Mihai Stoica anunță ferm că nu se pune problema ca internaționalul U21 să mai semneze.

"Transferul lui Kevin Ciubotaru nu mai e de actualitate la noi. Nu există nici urmă de interes", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Pe postul de fundaș stânga, titularul obișnuit de la FCSB este Risto Radunovic. David Kiki și nou-venitul Joao Paulo reprezintă alte soluții pentru acea poziție.

Kevin Ciubotaru se răzgândise și voia la FCSB

Rotar a explicat că ezitările inițiale ale tânărului fotbalist au fost cauzate de lipsa de experiență și de influența agenților.

„Noi ne-am înțeles cu FCSB, după cum bine știți. Problema este că jucătorul nu a vrut el. Acum vrea el, dar nu știu dacă mai vrea FCSB. În fotbal e foarte simplu. Când vine o ofertă, tu trebuie să te gândești bine dacă o accepți sau nu o accepți. Nu știi dacă mai vine a doua.

În general, sunt copii tineri, sunt luați de val, de impresari, de oferte. Când văd că nu primesc propuneri, intră în criză. Kevin, când a venit la Sibiu, nu avea impresar. Apoi, când a ajuns și la națională, au apărut și impresarii. Până atunci nu îl cunoștea nimeni, tipic fotbalului românesc.

O să-l sun pe domnul Becali și o să-l întreb dacă mai este de actualitate interesul pentru Kevin. Eu mă gândesc prima dată la jucător. Îl vindem sau nu, noi ne bazăm pe el”, a spus Claudiu Rotar, pentru Digi Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
ULTIMELE STIRI
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Ana Bărbosu, mesaj pentru Jordan Chiles după scandalul medaliei olimpice

Ana Bărbosu, mesaj pentru Jordan Chiles după scandalul medaliei olimpice



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Alte subiecte de interes
Dezvăluiri despre jucătorul dorit de Becali la FCSB: ”A fost la Săftica”
Dezvăluiri despre jucătorul dorit de Becali la FCSB: ”A fost la Săftica”
Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!
Gigi Becali i-a anunțat transferul, dar jucătorul NU vrea să semneze cu FCSB!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
"O versiune foarte bună!" Reacția lui Ilie Dumitrescu după meciul Farul Constanța - FC Hermannstadt
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
Farul Constanța - FC Hermannstadt 3-2. Victorie importantă pentru Gică Hagi, după un meci nebun
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!