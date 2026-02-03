Florinel Coman (27 de ani) a fost la un pas de a rezolva ecuația câștigării titlului în Qatar! În etapa care tocmai a trecut, duelul Al-Gharafa – Al-Sadd a fost considerat, pe bună dreptate, „finala“ campionatului. Cel puțin, din perspectiva gazdelor.

Dacă Al-Gharafa ar fi câștigat pe teren propriu, Coman și colegii săi ar fi pus 8 puncte între ei și Al-Sadd, aflată pe 2 în clasament. Din păcate pentru „leoparzi“, la care Coman a fost titular și integralist, meciul a fost pierdut, fără drept de apel: 1-3! Trupa pregătită de Roberto Mancini a reintrat, așadar, în lupta pentru titlu, fiind chiar pe val! La ora actuală, Al-Sadd are șapte victorii consecutive în campionat. Ultima înfrângere datează din 25 octombrie, de la un 1-3 cu Al-Arabi, formație pregătită de Cosmin Contra.

În acest context, specialiștii fotbalului din Qatar consideră că Al-Sadd e chiar favorită la titlu, deși ocupă locul 2, în acest moment, la două puncte de liderul Al-Gharafa.

Coman pierde echipa de start

Revenind la Florinel Coman, el va fi printre cei care vor „plăti“ după meciul ratat din weekend. Pentru că, potrivit presei arabe, românul își va pierde locul în formula de start pentru duelul cu Al-Sailiya (joi, ora 16:45).

„Al-Gharafa va încerca să revină pe drumul cel bun, după înfrângerea cu Al-Sadd. În acest meci, echipa pregătită de Pedro Martins a ratat o șansă imensă, de a face un pas mare spre câștigarea campionatului. A fost o lovitură încasată de echipa care aleargă după un nou titlu, în condițiile în care ultimul a fost câștigat în sezonul 2009-2010. E de așteptat ca antrenorul Pedro Martins să facă schimbări în formula de start. Spaniolul Joselu revine după suspendare și, probabil, îi va lua locul românului Coman în formula de start“, au anunțat arabii.

Chiar și așa, Florinel Coman are un motiv de satisfacție. După prestațiile bune din ultima perioadă, excluzând meciul cu Al-Sadd, fostul star al FCSB-ului și-a asigurat locul la Al-Gharafa până la finalul sezonului. Perioada de transferuri s-a încheiat, în Qatar, pe 1 februarie. Așadar, a picat varianta plecării lui Coman, despre care s-a vorbit intens, în lunile octombrie și noiembrie, când românul era „lipit“ de bancă.

