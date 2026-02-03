„Tusea și junghiul“. Iată cea mai bună descriere pentru primul meci al zilei, în campionatul intern. Pentru că Petrolul Ploiești și Unirea Slobozia n-au câștigat un meci, în Superliga noastră, de când afară aveam temperaturi de toamnă!

La ora actuală, Petrolul a legat șase partide succesive în care n-a simțit gustul victoriei (două remize și patru înfrângeri). Ultimul succes datează de la 1 decembrie, 4-1 acasă cu Metaloglobus.

Petrolul Ploiești – Unirea Slobozia, LIVE TEXT, de la ora 16:00

Dacă bilanțul recent al prahovenilor e foarte slab, atunci cel al Unirii Slobozia e horror, de-a dreptul!

Trupa pregătită de Andrei Prepeliță a câștigat un meci din 14, începând din 28 septembrie! La fel ca și Petrolul, Unirea a învins Metaloglobus, scor 3-2, dar în deplasare. În rest, Bărbuț și colegii săi au adunat un egal și... 12 înfrângeri! Atenție: dintre cele 12 meciuri pierdute, nouă au fost la rând. Seria de coșmar a fost întreruptă de partida cu Metaloglobus, după care s-a reluat, începând din 2026: 1-3 cu UTA, 0-1 cu U Cluj și 2-3 cu Hermannstadt.

În acest context, rămâne de văzut dacă duelul de astăzi, în deschiderea etapei cu numărul 25, va avea efectul de a scoate una dintre echipe din criză.

De la ora 16:00, Sport.ro va oferi meciul Petrolul Ploiești – Unirea Slobozia, în format LIVE TEXT!

