S-a stabilit ora meciului dintre Halep si Sabalenka! Cand va avea loc confruntarea din sferturile de finala ale turneului de la Dubai

Cand va juca Simona Halep impotriva Arynei Sabalenka.

Simona Halep s-a calificat in sferturile turneului de la Dubai dupa un meci spectaculos in fata tunisiencei Ons Jabeur. Jabeur a castigat primul set cu 6-1 dupa doar 23 de minute, insa Halep a revenit si s-a impus cu 6-2 in setul 2. In decisiv s-a ajuns la tiebreak, unde Simona Halep a castigat cu 7-6 (9-7) dupa o lupta crancena.

Adversara din sferturi a Simonei va fi Aryna Sabalenka, iar meciul va avea loc maine, 20 februarie, de la ora 18:30. La turneul de la Adelaide, Simona Halep a fost invinsa de sportiva din Belarus, dar spune ca la partida de maine va da totul pentru a castiga.



"A fost un meci interesant la Adelaide, dar nu am jucat cel mai bun tenis al meu. Ea a avut niste meciuri in plus si asta a ajutat-o. Maine va fi altceva, sper sa joc mai bine decat la Adelaide si sa castig. Sunt all-in", a declarat Simona Halep la Digi.