Simona Halep, impresionata de fanii romani de la Dubai! Ce a spus dupa victoria contra bielorusei Sabalenka

Halep a eliminat-o pe Sabalenka in sferturile de la Dubai.

Campioana de la Wimbledon a invins-o in 3 seturi de bielorusa clasata pe locul 13 WTA, scor 3-6, 6-2, 6-2 si s-a calificat in semifinale, acolo unde o va intalni pe Jennifer Brady.

Halep a vorbit despre partida de azi, dar si despre atmosfera creata de fanii romani in tribune.

"A fost greu sa-mi gasesc ritmul. Mereu e complicat sa joc impotriva ei, e foarte puternica. Loveste mingea tare, asa ca a trebuit să joc mai repede si sa dau tot ce pot ca sa castig.

E greu pentru ca e mai inalta decat mine si are multa putere. A fost nevoie sa ii stopez mingile si apoi sa iau initiativa, sa deschid jocul", a spus Halep dupa meci.

Am suporteri peste tot unde merg. Ador sa joc in Dubai, sunt fericita ca voi fi in semifinale si voi evolua din nou in fata acestui public. Multumesc tuturor celor care au venit!", a spus Simona dupa meci.