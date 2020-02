Simona Halep - Jennifer Brady LIVE TEXT, ora 17:00 | Halep o intalneste din nou pe Brady si forteaza prima finala din 2020

Urmarim si comentam impreuna meciul pe www.sport.ro, Facebook Sport.ro si aplicatia mobila Sport.ro.

Simona Halep s-a calificat in semifinale invingand-o pe Sabalenka in 3 seturi, scor 3-6, 6-2, 6-2. Halep a pierdut primul set in ambele meciuri disputate la Dubai, insa a reusit sa revina si sa castige partidele.

Confruntarea cu Brady este a doua a anului, Simo invingand-o pe jucatoarea din Statele Unite in primul tur la Australian Open, in 2 seturi, scor 7-6 (5), 6-1.

Halep incearca sa acceada in prima finala a anului, dupa ce la Adelaide s-a oprit in sferturile de finala, iar la Openul Australian a fost eliminata in semifinale.