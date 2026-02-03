Edward Iordănescu (47 de ani) e printre cel mai bine cotați antrenori români liberi de contract, la ora actuală. Motiv pentru care își permite să fie selectiv în privința viitoarei sale destinații.

La scurt timp după ce a încheiat conturile cu Legia Varșovia, s-a scris că fostul selecționer e pe lista clubului Al-Shabab Riad din Arabia Saudită. Această variantă nu s-a concretizat însă dintr-un motiv incredibil: actualul tehnician al clubului, spaniolul Imanol Alguacil (54 de ani), n-a putut fi dat afară, după cum Sport.ro a explicat aici. Și ibericul e în funcție și acum, deși Al-Shabab e în zona retrogradării!

Edward Iordănescu, dorit la Al-Wahda din Emirate

Cu pista Al-Shabab Riad închisă, a apărut acum o altă ofertă pentru Edward Iordănescu. Tot din zona arabă și tot din partea unui club aflat într-o situație critică.

Vorbim despre Al-Wahda din Emirate, formație care a rămas fără „principal“ pe finalul anului trecut. Atunci, portughezul Jose Morais (60 de ani) și-a reziliat contractul, deși dusese echipa pe locul 2, la doar două puncte de liderul Al-Ain! Morais a preferat însă să meargă la Sharjah, un alt club din Emirate, în schimbul unui salariu mai mare.

După plecarea fostului „principal“, Al-Wahda a ajuns pe mâna secundului acestuia, portughezul Dimas (56 de ani). Interimatul acestuia n-a adus, deocamdată, rezultate bune – 3 victorii, 2 egaluri, 3 înfrângeri – așa că formația din Abu-Dhabi a intensificat căutările pentru găsirea unui nou antreonr.

Pe lista arabilor se află acum și numele lui Edward Iordănescu, mai ales că acesta are o cotă bună și numele Iordănescu e unul respectat în zona arabă și în contul rezultatelor pe care le-a avut „Generalul“ Iordănescu, tatăl lui Edi.

Dacă ar ajunge la o înțelegere cu Al-Wahda – clubul are pe lista sa scurtă și alți patru candidați – Edward Iordănescu ar semna, fără îndoială, cel mai mare contract din cariera sa de antrenor de până acum. Potrivit jurnaliștilor din Emirate, în ultimii ani, antrenorii de la Al-Wahda au câștigat sume cuprinse, între 3 și 5 milioane de dolari pe sezon, în funcție de reputația lor.

În acest moment, Al-Wahda e pe locul 3 în campionat, la șase puncte de liderul Shabab Al-Ahli din Dubai.

