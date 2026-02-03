Astăzi, în ziua în care fostul internațional Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani, Dinamo a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

”Astăzi trebuia să fie despre tine, Căpitane!

Astăzi ar fi trebuit să stăm cu toții împreună și să vorbim despre cariera ta impresionantă în tricoul alb-roșu. Să vorbim despre cupele și campionatele câștigate, despre primăvara europeană în care ai reprezentat Dinamo cu banderola pe braț. Să vorbim despre performanțele și turneele finale în care ai reprezentat naționala.

Din nefericire, ne-ai părăsit mult prea repede, lăsând un gol uman și sportiv imens, imposibil de înlocuit. Ai lăsat însă în urmă un exemplu care, și astăzi, la mai bine de un sfert de secol de la plecarea ta la cele veșnice, inspiră cele mai tinere generații.

Un exemplu de profesionalism și loialitate pentru acest club, un exemplu de sportiv pentru orice tânăr dinamovist care se apucă de acest sport și un exemplu uman și moral demn de urmat.

Astăzi, până și cei mai mici dintre suporteri îți cântă numele și strigă la unison cu peluza celebrul cântec: „Cătălin Hîldan înseamnă Dinamo!”

Odihnește-te în pace, Cătălin! Știm că ne veghezi de acolo, de unde ești, din ceata de îngeri dinamoviști”, a postat Dinamo București.

Cătălin Hîldan (1976-2000), campion și câștigător al Cupei cu Dinamo, prezent cu naționala României la EURO 2000



Produs 100% al lui Dinamo, Hîldan a fost legitimat la ”câini” din 1986 până în 2000, cu un scurt intermezzo la Chindia Târgoviște, unde a fost împrumutat în sezonul 1995-1996.

La Dinamo, mijlocașul a debutat în octombrie 1994, chiar într-un derby cu Steaua, când l-a înlocuit pe albanezul Sulejman Demollari, și a câștigat titlul de campion și Cupa României, ambele în sezonul 1999-2000.

La finalul acelui sezon, Cătălin Hîldan a fost prezent cu naționala României la turneul final al Campionatului European din 2000.

A decedat pe 5 octombrie 2000, când s-a prăbușit pe gazon în timpul unui meci amical al lui Dinamo cu Șantierul Naval Oltenița.

Pentru fanii lui Dinamo, el rămâne ”Unicul Căpitan”, iar peluza nordică a vechiului stadion din Ștefan cel Mare i-a purtat numele, ”Peluza Cătălin Hîldan”, celebra de acum PCH.

