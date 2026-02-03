FOTO ”Astăzi trebuia să fie despre tine, Căpitane!” Mesajul lui Dinamo în ziua în care Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani

”Astăzi trebuia să fie despre tine, Căpitane!” Mesajul lui Dinamo în ziua în care Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul internațional al lui Dinamo a decedat pe 5 octombrie 2000.

TAGS:
Catalin HildanDinamoPCHEuro 2000Sulejman Demollari
Din articol

Astăzi, în ziua în care fostul internațional Cătălin Hîldan ar fi împlinit 50 de ani, Dinamo a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

”Astăzi trebuia să fie despre tine, Căpitane!

Astăzi ar fi trebuit să stăm cu toții împreună și să vorbim despre cariera ta impresionantă în tricoul alb-roșu. Să vorbim despre cupele și campionatele câștigate, despre primăvara europeană în care ai reprezentat Dinamo cu banderola pe braț. Să vorbim despre performanțele și turneele finale în care ai reprezentat naționala.

Din nefericire, ne-ai părăsit mult prea repede, lăsând un gol uman și sportiv imens, imposibil de înlocuit. Ai lăsat însă în urmă un exemplu care, și astăzi, la mai bine de un sfert de secol de la plecarea ta la cele veșnice, inspiră cele mai tinere generații.

Un exemplu de profesionalism și loialitate pentru acest club, un exemplu de sportiv pentru orice tânăr dinamovist care se apucă de acest sport și un exemplu uman și moral demn de urmat.

Astăzi, până și cei mai mici dintre suporteri îți cântă numele și strigă la unison cu peluza celebrul cântec: „Cătălin Hîldan înseamnă Dinamo!”

Odihnește-te în pace, Cătălin! Știm că ne veghezi de acolo, de unde ești, din ceata de îngeri dinamoviști”, a postat Dinamo București.

Cătălin Hîldan (1976-2000), campion și câștigător al Cupei cu Dinamo, prezent cu naționala României la EURO 2000

Produs 100% al lui Dinamo, Hîldan a fost legitimat la ”câini” din 1986 până în 2000, cu un scurt intermezzo la Chindia Târgoviște, unde a fost împrumutat în sezonul 1995-1996.

La Dinamo, mijlocașul a debutat în octombrie 1994, chiar într-un derby cu Steaua, când l-a înlocuit pe albanezul Sulejman Demollari, și a câștigat titlul de campion și Cupa României, ambele în sezonul 1999-2000.

La finalul acelui sezon, Cătălin Hîldan a fost prezent cu naționala României la turneul final al Campionatului European din 2000.

A decedat pe 5 octombrie 2000, când s-a prăbușit pe gazon în timpul unui meci amical al lui Dinamo cu Șantierul Naval Oltenița.

Pentru fanii lui Dinamo, el rămâne ”Unicul Căpitan”, iar peluza nordică a vechiului stadion din Ștefan cel Mare i-a purtat numele, ”Peluza Cătălin Hîldan”, celebra de acum PCH.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
O mică biserică din Munții Dolomiți, protejată de UNESCO, a ajuns „invadată” de turiști. Accesul va fi restricționat
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

OUT de la Rapid după ce s-a certat cu Gâlcă: ”Lipsește doar comunicatul oficial”

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

Steaua, ca și promovată în prima ligă! Câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni revine unde îi este locul

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

MM Stoica anunță al patrulea transfer de la FCSB: ”Nu avem nevoie, dar vrea Gigi”

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Polonezii anunță transferul la FCSB! Reacția lui Gigi Becali

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Gigi Becali anunță noul transfer de la FCSB : ”L-am luat, e deja la noi”

Ana Bărbosu, mesaj pentru Jordan Chiles după scandalul medaliei olimpice

Ana Bărbosu, mesaj pentru Jordan Chiles după scandalul medaliei olimpice



Recomandarile redactiei
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Mircea Lucescu: "Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare". Comunicatul FRF despre starea de sănătate a selecționerului
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Variantele federației, dacă Lucescu renunță: un antrenor în pole-position, altul ezită
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB
Joao Paulo, prima reacție după ce a semnat cu FCSB
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Ce lovitură! Transferurile lui Kante și En-Nesyri nu se mai pot face: FIFA a respins apelul
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Echipa etapei 24 din Superligă! Vârf împins e Alibek, nu Alibec
Alte subiecte de interes
Ionuț Chirilă, dezvăluiri despre Cătălin Hîldan
Ionuț Chirilă, dezvăluiri despre Cătălin Hîldan 
23 de ani de la moartea lui Cătălin Hîldan! Dinamo pregătește un moment special la meciul cu CFR Cluj
23 de ani de la moartea lui Cătălin Hîldan! Dinamo pregătește un moment special la meciul cu CFR Cluj
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Ce se întâmplă cu PCH, galeria lui Dinamo? Încă o facțiune s-a mutat la tribuna a doua
Ce se întâmplă cu PCH, galeria lui Dinamo? Încă o facțiune s-a mutat la tribuna a doua
Ce le-au transmis liderii PCH jucătorilor și antrenorilor lui Dinamo, după înfrângerea cu FCU Craiova
Ce le-au transmis liderii PCH jucătorilor și antrenorilor lui Dinamo, după înfrângerea cu FCU Craiova
CITESTE SI
Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

stirileprotv Vremea geroasă continuă, meteorologii anunță minime de -20 de grade. De joi, vremea se schimbă radical în România

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

protv O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

stirileprotv Medvedev: Capturarea lui Maduro de către SUA „distruge ordinea internațională” și poate fi un act de război

Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

stirileprotv Cele mai bine și cele mai prost îmbrăcate vedete la Grammy 2026. Cine a dezamăgit pe covorul roșu – GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!