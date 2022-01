Azarenka a umilit-o pe Svitolina, scor 6-0, 6-2 și s-a prezentat la conferința de presă cu copilul în brațe

De două ori campioană la Melbourne, în 2012 și 2013, Victoria Azarenka a aplicat o demonstrație de forță în partida câștigată în turul al treilea în defavoarea Elinei Svitolina (27 de ani, 17 WTA), scor 6-0, 6-2 în doar 67 de minute. Azarenka e în formă impresionantă la Melbourne, unde a cedat numai 8 game-uri în primele trei meciuri.

Sportiva din Belarus (32 de ani, 25 WTA) a câștigat primul set, 6-0 în doar 25 de minute de joc și a controlat autoritar întreaga partidă, afară de răbufnirea de orgoliu a ucrainencei, survenită la scorul de 6-0, 5-2, când Svitolina a salvat cinci mingi de meci la rând.

„Leo, cum a jucat mama astăzi?” / „Grozav!”

„Simt că am jucat foarte bine tactic. Se apără foarte bine, dar am încercat să dictez ritmul cât de mult am putut și să nu o las să respire. Acesta a fost obiectivul meu înaintea meciului și am aplicat strategia bine,” a declarat Victoria Azarenka după meci.

La conferința de presă, Victoria Azarenka s-a prezentat alături de fiul său în vârstă de 5 ani, Leo, ambii purtând ochelari de soare și creând imaginea primei părți a zilei la Melbourne.

În optimile de finală, „Vika” se va duela cu Barbora Krejcikova, câștigătoare en-titre a turneului de la Roland Garros. Cehoaica a trecut în runda a treia competițională de fosta campioană de la Paris, Jelena Ostapenko, scor 2-6, 6-4, 6-4.

Ce spune Victoria Azarenka despre îndatoririle de mamă în timpul unui Grand Slam

„Să fii părinte nu e ușor, are o personalitate puternică. Nu știu de unde (râde), dar mă simt privilegiată că îl am cu mine aici. Aceste momente sunt de neprețuit pentru mine, așa că să le pot împărtăși cu fiul meu e incredibil,” a declarat Victoria Azarenka în conferința de presă.