Chin și suferință! Emma Răducanu a trecut prin "foc" la Australian Open. Detaliul remarcat de Mats Wilander

Emma Răducanu a fost învinsă de Danka Kovinic în turul secund al Openului Australian, scor 4-6, 6-4, 3-6. Sportiva britanică a ratat pentru a treia oară șansa unui duel cu Simona Halep, după eliminările premature de la Cluj-Napoca și Linz, din toamna lui 2021.

Sportiva britanică a jucat cu bătături în palmă timp de un set și jumătate, dar a sfârșit eliminată după o luptă care s-a întins pe durata a două ore și 38 de minute de joc.

Emma Raducanu went against wishes of team members in Australian Open exit https://t.co/Rmos3tTNy6 pic.twitter.com/vMzVE4U8nN

Mats Wilander scos în evidență un detaliu neobservat de publicul larg în privința Emmei Răducanu.

"Emma Răducanu a dat dovadă de un spirit de luptă incredibil în acest meci, fiindcă a avut bășici uriașe pe mâna dreaptă și la un moment dat abia reușea să lovească un forehand.

Eliminarea ei nu este o dezamăgire pentru mine și nu ar trebui să fie nici pentru ea sau sponsorii ei. A fost un efort grozav în fața unei jucătoare foarte, foarte bune. Jos pălăria pentru Emma!

Lovely to meet you @EmmaRaducanu ????

We look forward to hanging out again soon.#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/ralqWz03nv