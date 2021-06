Ea este cea mai sexy fana a Ucrainei si muza victoriilor la EURO 2020: imaginea prin care Elina Svitolina a aprins internetul cu ocazia meciului Ucraina vs. Suedia 

Elina Svitolina a urmarit cu mari emotii desfasurarea optimii de finala dintre Ucraina si Suedia de la UEFA EURO 2020.



Calificare istorica in sferturi pentru Ucraina! Suedia, out dupa ce Dovbyk a inscris in prelungiri! Aici ai tot ce s-a intamplat in Suedia 1-2 Ucraina pe www.sport.ro

Elina Svitolina a fost muza ucrainenilor in victoria obtinuta in optimile UEFA EURO 2020 in defavoarea reprezentativei Suediei. A cincea jucatoare a lumii in tenisul feminin s-a aratat ca fiind cel mai mare fan al nationalei Ucrainei in seara partidei cu Suedia.

Logodnica lui Gael Monfils s-a pozat intr-un tricou al echipei nationale a Ucrainei personalizat, pe al carei spate era inscriptionat numele sau - Svitolina - si numarul 3, un numar neutilizat in actualul loc pregatit de Andriy Shevchenko.

Svitolina a publicat pe Instagram mai multe instastories cu secvente din partida incheiata dupa prelungiri, scor 2-1 pentru Ucraina, gratie golului marcat de Artem Dovbyk in minutul 120+1. Nimeni nu s-ar fi asteptat la inceputul Campionatului European de fotbal, dar e adevarat: Elina Svitolina si tara sa au ramas in competitie in faza sferturilor de finala, in vreme ce Franta lui Gael Monfils nu a reusit, din postura de campioana mondiala sa treaca de optimi.

Elina Svitolina este una dintre jucatoarele care o vor depasi pe Simona Halep, indiferent de rezultatul obtinut la Wimbledon. Sportiva ucraineana isi incepe parcursul la Wimbledon 2021 miercuri, 30 iunie, impotriva belgiencei Alison Van Uytvanck.