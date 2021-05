Ostapenko a innebunit instant! Mingea care a scos-o din sarite pe letona si i-a permis Pliskovei sa intoarca meciul

Pliskova a eliminat-o pe Ostapenko in "sferturi" la Roma.

Karolina Pliskova a trecut in sferturile de finala ale turneului de la Roma de letona Jelena Ostapenko, scor 4-6, 7-5, 7-6 (1).

Confruntarea a fost una extrem de echilibrata. Jucatoarea din Cehia reusind sa incline balanta in favoarea sa abia in finalul meciului, cand a trimis setul decisiv in tiebreak, in urma unei lovituri norocoase care a scos-o pe Ostapenko din minti.

Karolina s-a impus cu 7-1 in tiebreak si s-a calificat in semifinalele competitiei de la Roma.

