Emma Răducanu, eliminată în turul 2 la Australian Open! Campioana de la US Open ratează duelul cu Simona Halep

UPDATE 12:59: Emma Răducanu a fost învinsă de Danka Kovinic în turul secund al Openului Australian, scor 4-6, 6-4, 3-6. Sportiva britanică a ratat pentru a treia oară șansa unui duel cu Simona Halep, după eliminările premature de la Cluj-Napoca și Linz, din toamna lui 2021.

Sportiva britanică a jucat cu bătături în palmă timp de un set și jumătate, dar a sfârșit eliminată după o luptă care s-a întins pe durata a două ore și 38 de minute de joc.

Emma Răducanu a impresionat pe toată lumea în setul doi al meciului jucat cu sportiva din Muntenegru, Danka Kovinic, în cadrul turului secund al Openului Australian.

Campioana en-titre a Openului American a solicitat un time-out medical pentru pansarea bătăturilor apărute în palma dreaptă.

La revenirea pe teren, sportiva britanică cu origini românești a jucat mai bine de jumătate de oră lovind forehand-ul doar slice, imprimând mingii mult efect, în stilul Monicăi Niculescu.

History maker ???????? @DankaKovinic upsets Emma Raducanu 6-4 4-6 6-3 to become the first player representing Montenegro to reach the third round of a Grand Slam.

Lumea tenisului de pe Twitter a reacționat subit, minunându-se de abilitatea Emmei Răducanu de a rămâne competitivă în setul doi, în absența ajutorului forehand-urilor puternice pe care le lovește în mod regulat.

În ciuda durerilor, Emma Răducanu a început să lovească din nou forehand-ul în mod normal, spre sfârșitul setului, pe care l-a câștigat după o desfășurare plină de suspans, scor 6-4.

Învingătoarea meciului Emma Răducanu vs. Danka Kovinic o va întâlni în turul 3 pe jucătoarea mai bună a meciului dintre Simona Halep și Beatriz Haddad Maia.

Do you guys agree that's what she is saying ? ???? #Raducanu | #AusOpen https://t.co/unLK274mZb pic.twitter.com/OhcFUdwlCu

It looked like Raducanu might run away with the first set when she led 3-0, but she's dropped one of the breaks.

Having an MTO now for blisters. Ouch. pic.twitter.com/5KPKFcGeCZ