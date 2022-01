Sportiva antrenată de Darren Cahill, Amanda Anisimova a eliminat campioana olimpică în turul 2 la Australian Open

Parcursul Amandei Anisimova (20 de ani, 60 WTA) la Australian Open 2022 demonstrează că succesul antrenorului Darren Cahill în circuitul WTA nu s-a încheiat o dată cu încetarea colaborării cu Simona Halep.

Sportiva antrenată de tehnicianul de la antipozi a reușit surpriza în turul secund al primului turneu de mare șlem al anului, eliminând campioana olimpică, Belinda Bencic (24 de ani, 22 WTA) în minim de seturi, scor 6-2, 7-5.

Americanca a profitat de o accidentare acuzată de Bencic în zona spatelui și a atins a șaptea victorie din tot atâtea partide jucate în 2022.

Câștigătoare a turneului WTA 250 Summer Set 2, în prima săptămână a stagiunii, Amanda Anisimova avansează în turul 3, unde are șansa unei confruntări de top, împotriva câștigătoarei en-titre a Openului din Australia, Naomi Osaka.

Amanda Anisimova ???????? knocks out Olympic champion Belinda Bencic ???????? 6-2 7-5 to reach round 3

Strong start to 2022 for the young American pic.twitter.com/5tjIAqOprM