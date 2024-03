La 57 de ani, Mike Tyson își petrece o parte a timpului său liber urmărind tenis.

Spectator de lux al turneului WTA 1000 de la Miami, fostul boxer a asistat din tribune la partida disputată între Victoria Azarenka și Yulia Putintseva, în faza sferturilor de finală ale competiției din Florida.

Meciul câștigat în trei seturi de bielorusă, scor 7-6 (4), 1-6, 6-3 l-a surprins pe un bodyguard devenind vedetă peste noapte.

Acesta a avut curajul de a-l opri pe Mike Tyson la intrare, deoarece acesta a vrut să se întoarcă pe scaun într-un interval în care jocul se afla în derulare, iar această mutare îi este interzisă, conform regulamentului.

Brave Security guard making Mike Tyson wait to enter during changeover at the Azarenka/Putintseva 2024 Miami Open match. pic.twitter.com/IXsIWoElcS