Victoria Azarenka, definitia pasivitatii agresive la conferinta de presa de dupa meciul pierdut cu Sorana Cirstea. "Vrei sa ne transmiti gandurile tale despre meci? Nu prea!" 

Victoria Azarenka nu a colaborat cu jurnalistii la conferinta de presa sustinuta dupa esecul suferit in fata Soranei Cirstea.

Fost numar 1 WTA si de doua ori campioana la Australian Open, Victoria Azarenka a cedat nervos dupa infrangerea pe care Sorana Cirstea i-a administrat-o in turul secund la Wimbledon 2021, scor 7-6, 3-6, 6-4 dupa 2 ore si 18 minute de joc.

La conferinta de presa organizata dupa meci, sportiva din Belarus a fost intruchiparea definitiei pasivitatii agresive, oferind raspunsuri evazive si de la sine intelese, lipsite de orice colaborare intre ea si jurnalistii care i-au adresat intrebarile.

Ce a spus Victoria Azarenka la conferinta de presa dupa meciul pierdut cu Sorana Cirstea



Moderator: Intrebari, va rog.

Reporter: Vrei sa ne impartasesti gandurile tale despre meci?

Azarenka: Nu prea.

Reporter: Evident, stiu ca nu a fost cea mai buna zi a ta astazi. Cum ai evalua lucrurile petrecute pe teren?

Azarenka: Am nevoie de mai mult timp pentru a analiza.

Reporter: Cum ti s-a parut adversara? Stiu ca mereu este dificil de jucat impotriva ei.

Azarenka: Da, asa este.

Moderator: O sa incheiem aici.

Victoria Azarenka s-a calificat de doua ori in semifinalele turneului de la Wimbledon si a revenit cu succes in circuitul WTA dupa ce l-a nascut pe fiul sau, Leo, in 2016. Ultimul rezultat notabil facut de Victoria Azarenka intr-un turneu de mare slem este finala jucata la US Open in 2020, in care a cedat in trei seturi in fata japonezei Naomi Osaka, scor 6-1, 3-6, 3-6.