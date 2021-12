ZIUA NAȚIONALĂ | „Victoria cu Anglia de la Euro U21 m-a făcut cel mai mândru că sunt român!” Mesajul sincer al lui Pașcanu de 1 decembrie

Tânărul jucător din generația care a făcut spectacol la Euro U21 din 2019 sub comanda lui Mirel Rădoi evoluează în a doua ligă din Spania. Pașcanu a fost împrumutat de CFR Cluj în august 2020 la SD Ponferradina, iar acolo fundașul a devenit rapid un om important al echipei, bifând 15 prezențe în acest sezon.

Crescut la academia lui Leicester, fotbalistul român a fost cumpărat de CFR Cluj în 2019 de la echipa U23 a englezilor, în schimbul sumei de 600 000 de euro. Deși apărarea este unul dintre cele mai 'aglomerate' locuri din lotul CFR-ului, ardelenii nu voiau să îl piardă pe Pașcanu și, pentru a se asigura că jucătorul va prinde și mai multă experiență și minute de joc, au decis să îl împrumute.

Prima destinație a fost FC Voluntari, acolo unde a reușit prestații solide, iar acum se află de un an în Spania, luptându-se pentru promovarea în La Liga cu cluburi importante și de tradiție. Până în prezent, tânărul jucător care a bifat 25 de apariții la naționala de tineret a României, fiind un om de bază în echipa lui Mirel Rădoi din Italia, a strâns 49 de meciuri pentru gruparea spaniolă și a reușit să înscrie și un gol.

Alex Pașcanu: „Atunci m-am simțit cel mai mândru că sunt român!”

Pentru mulți tineri distanța față de casă poate fi un lucru copleșitor, însă ambiția și dorința de performanță, dar și șansa de a reprezenta România în marile campionate, face ca acest lucru să le dea putere să continue, astfel încât să performeze la cel mai înalt nivel. Cu ocazia zilei de 1 decembrie, Sport.ro a vorbit cu Alex Pașcanu despre România și detaliile care fac din țara noastră una specială.

Totodată, tânărul fotbalist a avut și un mesaj pentru români și pentru țară.

1. Ce îți lipsește cel mai mult în momentul în care nu ești în țară?

Mâncarea, prietenii și fetele. :))

2. Ce crezi că face ca România să fie o țară specială, în comparație cu alte locuri în care ai călătorit/jucat?

Atmosfera care este în România. Cred că suntem o țară foarte primitoare. Când vin străini la noi în țară încercăm să îi ajutăm, să îi primim frumos și cred că majoritatea oamenilor sunt oameni buni, cu o inimă mare.

3. Care a fost momentul care te-a făcut să te simți mândru că ești român?

În momentul în care am învins-o pe Anglia la Euro U21 m-am simțit cel mai mândru că sunt român. Am reușit să câștigăm în fața unei naționalei despre care credeam că ne este superioară și pentru mine, personal, a fost un moment superb. Am putut să le dau peste nas mai multor prieteni și oameni pe care îi cunoșteam din Anglia.

4. Ai un mesaj pentru România în această zi specială?

Să rămânem uniți cât de mult putem și să nu încercăm să scoatem în evidență lucrurile negative, să punem accentul pe cele pozitive pentru că sunt foarte multe.

Ponferradina se află pe locul al patrulea în Segunda Division, cu 32 de puncte obținute după 18 etape jucate, la 9 puncte distanță de liderul Almeria. Diferența de puncte nu este una mare, astfel că echipa românului are șanse mari să se lupte la promovarea în La Liga.