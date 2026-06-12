Canada și Bosnia se întâlnesc vineri, de la ora 22:00, în primul meci din grupa B de la Cupa Mondială 2026. Partida se va disputa pe BMO Field din Toronto și va fi precedată de ceremonia de deschidere.

Jovo Lukic titular împotriva Canadei la Campionatul Mondial

Jovo Lukic a primit o șansă imensă de la selecționerul Sergej Barbarez și este titular în atacul Bosniei.

Fotbalistul lui ”U” Cluj va face pereche în ofensiva Bosniei cu Demirovic.

Echipele de start în Canada - Bosnia:

Canada (4-4-2): Crepeau - A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, I. Kone, Eustaquio (cpt.), Millar - J. David, Oluwaseyi

Crepeau - A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, I. Kone, Eustaquio (cpt.), Millar - J. David, Oluwaseyi Rezerve: O. Goodman, St.Clair, A. Ahmed, Bombito, Choiniere, P. David, A. Davies, A. Jones, Larin, J. Nelson, Osorio, N. Saliba, Shaffelburg, N. Sigur, Waterman

O. Goodman, St.Clair, A. Ahmed, Bombito, Choiniere, P. David, A. Davies, A. Jones, Larin, J. Nelson, Osorio, N. Saliba, Shaffelburg, N. Sigur, Waterman Selecționer: Jesse Marsch

Jesse Marsch



Bosnia (4-4-2): Vasilj - A. Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (cpt.) - Bajraktarevic, I. Basic, Tahirovic, Memic - Demirovic, Lukic

Vasilj - A. Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (cpt.) - Bajraktarevic, I. Basic, Tahirovic, Memic - Demirovic, Rezerve: Jurkas, Zlomislic, Alajbegovic, Bazdar, Burnic, E. Dzeko, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadzikadunic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Sunjic, Tabakovic

Jurkas, Zlomislic, Alajbegovic, Bazdar, Burnic, E. Dzeko, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadzikadunic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Sunjic, Tabakovic Selecționer: Sergej Barbarez

Jovo Lukic vine după un sezon excelent în România, unde a reușit să înscrie 20 de goluri și să ofere trei pase decisive în 39 de meciuri jucate pentru ”U” Cluj.

2,2 milioane de euro este cota atacantului de 27 de ani, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Canada - Bosnia, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 22:00

Canadienii participă pentru a doua oară consecutiv la un Campionat Mondial și speră să obțină primele puncte din istorie la turneul final. La ediția din 2022, reprezentativa nord-americană a pierdut toate cele trei meciuri din grupă.

Echipa pregătită de Jesse Marsch vine fără cel mai important jucător al său, Alphonso Davies, accidentat. În atac, speranțele gazdelor se leagă de Jonathan David și Cyle Larin.

De partea cealaltă, Bosnia revine la Cupa Mondială după 12 ani. Naționala condusă de Sergej Barbarez a obținut calificarea prin baraj, după ce a eliminat Țara Galilor și Italia la loviturile de departajare.

Bosniacii au și ei probleme de lot. Edin Dzeko și Haris Tabakovic acuză probleme medicale și au șanse reduse să fie titulari la debutul în competiție.