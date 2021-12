ZIUA NAȚIONALĂ | Cum se poate impune un fotbalist român în Italia. Secretul dezvăluit de Marius Marin 

A trecut pe la juniorii lui Sassuolo, a evoluat pentru Catanzaro și Pisa, iar după cinci ani ”afară” a tras a concluzie tristă: ”Tot timpul am fost nedreptățiți în Europa”.

ZIUA NAȚIONALĂ | Marius Marin și o concluzie tristă

„Ca și populație, tot timpul am fost neîndrepățiți în Europa. Am rămas dezamăgit. Jucând de șase ani în Italia, tot timpul am întâlnit chestiile astea.

O diferență între italieni și români, dar chestia asta m-a ambiționat foarte mult și să demonstrez că un jucător român în țara lor poate să demonstreze că are valoare.

În primul rând, trebuie să aibă atitudine și mentalitate. Ăsta e primul lucru când pleci într-o țară străină, să știi de ce ai ajuns acolo, să îți îndeplinești toate obiectivele”, spunea Marius Marin, pentru FRF TV.

Marius Marin a evoluat în 146 meciuri pentru Pisa în toate competițiile. A marcat de trei ori și a oferit opt pase decisive pentru actuala sa echipă.