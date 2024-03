Fundașul Alex Pașcanu (25 de ani), om de bază la Sportig Gijon, cu care luptă pentru promovarea în La Liga, a fost din nou omis de selecționerul Edward Iordănescu pentru meciurile din martie ale reprezentativei României.

Fundașul central reprofilat în acest sezon fundaș dreapta s-a arătat revoltat de faptul că Iordănescu nu i-a acordat vreo șansă să îmbrace tricoul naționalei mari.

”Mă doare de fiecare dată când e o pauză internaţională şi nu sunt chemat să ajut”

”Nu am mai fost convocat la naţională din 2018, când era domnul Contra selecţioner, iar eu eram încă un copil.

De atunci, am progresat foarte mult: m-am calificat şi am jucat la două turnee finale de EURO U21 şi am devenit cel mai selecţionat jucător U21, am fost la Jocurile Olimpice, am jucat peste 125 de meciuri în Spania.

Vreau să spun că am căpătat mai multă experienţă de când am fost chemat ultima oară la echipa naţională.

Din echipa titulară la EURO U21 din 2019, cred că sunt singurul care nu a primit vreo şansă la echipa mare.

De aceea mă şi doare de fiecare dată când e o pauză internaţională şi nu sunt chemat să ajut, dar, în acelaşi timp, ştiu că doar eu pot schimba asta prin răbdare şi multă muncă”, a spus Pașcanu într-un interviu pentru OrangeSport.

Alex Pașcanu la Sporting Gijon în acest sezon

În acest sezon, Pașcanu a bifat 23 de meciuri în Segunda Division, 22 dintre ele ca titular, inclusiv în ultima etapă, în 1-0 cu Alcorcon.

Românul a marcat un gol, în 2-0 cu Elche, și a dat și o pasă decisivă, în 3-0 cu Mirandes.

Fundașul este împrumutat la Sporting Gijon de la Ponferradina, unde ar urma să revină în vară.

