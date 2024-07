După un sezon petrecut sub formă de împrumut la Sporting Gijon, alături de care a ratat însă promovarea în La Liga, Alex Pașcanu (25 de ani) nu va continua la gruparea din Segunda Division.

Polivalentul fundaș a revenit la clubul de care aparține, SD Ponferradina, ajuns între timp în Primera Federacion, adică în liga a treia din Spania.

Ponferradina a anunțat pe site-ul oficial numele fotbaliștilor care vor începe pregătirea de vară:

”Echipa va începe antrenamentele pentru noul sezon luni, 15 iulie. Înainte, vineri 12 iulie, jucătorii vor efectua vizita medicală la Ponferrada.

Lotul fotbaliștilor aflați sub contract în sezonul 2024-2025:

-Andrés Prieto

-Ángel

-Dacosta

-Sibille

-Carrique

-Lancho

-Markel

-Brais Abelenda

-Borja Valle

-Álex Costa

-Pol Llonch

-Ernesto

-Leal

-Jesús

-Soto

-Pascanu.

În plus, clubul a ajuns la un acord pentru prelungirea înțelegerii cu Andujar și Andoni Lopez.

La fel, prelungirea contractului lui Andres Prieto a fost făcută și înțelegerea este acum valabilă până în iunie 2027”.

Între timp, au apărut în ultimele zile și transferurile la Ponferradina: portarul Pablo Barredo, mijlocașul Vicente Esquerdo, fundașul German Novoa, atacantul Jose Luis Cortes, mijlocașul Borja Fernandez, fundașul stânga Alvaro Ramon, fundașul dreapta Mario Jorrin.

Alex Pașcanu, uitat mereu de selecționerul Edward Iordănescu: ”Nu am primit nicio șansă, cred că sunt singurul!”

Alex Pașcanu a fost om de bază la Sporting Gijon în ultimul sezon din Segunda Division, campionat în care românul deja a bifat 131 de meciuri, cu 6 goluri și 4 pase decisive.

De regulă fundaș central, Pașcanu a jucat în ultimul timp pe postul de fundaș dreapta, dar poate evolua și pe partea stângă a defensivei.

Fundașul central reprofilat la Gijon fundaș dreapta s-a arătat în acest an revoltat de faptul că selecționerul Edward Iordănescu nu i-a acordat vreo șansă să îmbrace tricoul naționalei mari.

”Nu am mai fost convocat la naţională din 2018, când era domnul Contra selecţioner, iar eu eram încă un copil.

De atunci, am progresat foarte mult: m-am calificat şi am jucat la două turnee finale de EURO U21 şi am devenit cel mai selecţionat jucător U21, am fost la Jocurile Olimpice, am jucat peste 125 de meciuri în Spania.

Vreau să spun că am căpătat mai multă experienţă de când am fost chemat ultima oară la echipa naţională.

Din echipa titulară la EURO U21 din 2019, cred că sunt singurul care nu a primit vreo şansă la echipa mare.

De aceea mă şi doare de fiecare dată când e o pauză internaţională şi nu sunt chemat să ajut, dar, în acelaşi timp, ştiu că doar eu pot schimba asta prin răbdare şi multă muncă”, a spus Pașcanu într-un interviu pentru defuncta OrangeSport.