VIDEO EXCLUSIV „Îl port și azi cu mine”. Ce a primit Larisa Iordache de la controversata și „invincibila” Simone Biles

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Marcu Czentye
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Larisa Iordache a dezvăluit ce i-a oferit Simone Biles, într-unul dintre cele mai obositoare momente ale carierei.

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Larisa IordacheSimone BilesJocurile Olimpicegimnastica
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Larisa Iordache (29 de ani) a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro ce a împrumutat de la Simone Biles, gimnastă americană considerată a fi o urmașă a Nadiei Comăneci.

De unsprezece ori medaliată olimpic, Simone Biles a cucerit șapte medalii de aur pentru țara sa, iar parte din secretul succesului îl reprezintă atitudinea pe care o întreținea constant cu optimism și energie.

Larisa Iordache: „Cu mine puteai să ștergi pe jos, la cât de obosită eram, dar ea era trează, în energia ei.”

Invitată să își amintească ce a trăit alături de Simone Biles, rivală într-o sumedenie de competiții internaționale, Larisa Iordache a declarat că o vede pe Simone Biles ca pe „o tipă invincibilă” de la care a învățat o lecție prețioasă: aceea de a vedea sportul ca pe o bucurie, dincolo de muncă și sacrificiu.

Pentru a motiva această descriere, Larisa Iordache a explicat abordarea mentală adoptată de Simone Biles, într-un moment din cadrul Campionatelor Mondiale de Gimnastică din 2014, de la Nanning, în care gimnasta română nu se mai putea gândi decât la odihnă și recuperare.

„Mi-am dat seama că sportul nu înseamnă doar muncă și sacrificiu, ci și bucurie.”

„Cel mai mult îmi aduc aminte de Simone că este o tipă invincibilă, așa se vede, fizic și psihic. 

Eram după cinci zile de competiție pentru mine, respectiv șase zile de competiție pentru ea, deoarece a avut o finală în plus, și era proaspătă.

Cu mine puteai să ștergi pe jos, la cât de obosită eram, dar ea era trează, în energia ei. 

Am întrebat-o: 'nu ești niciun pic obosită?' Și mi-a zis: 'Nu! Eu aș mai putea să concurez.',” rememorează Larisa Iordache, la Poveștile Sport.ro.

Larisa Iordache

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Larisa Iordache: „Încă de atunci, țin minte spiritul ei și îl port cu mine.”

„Mi-a plăcut atât de mult spiritul de bucurie față de sportul pe care îl practică, încât am înțeles că sportul nu este doar despre muncă și sacrificiu, așa cum se spune. Sportul este și despre bucurie.

Mi-am dat seama că a te bucura înseamnă mai mult decât a sta acolo. Bucuria ajută foarte mult să poți ajunge la niște rezultate frumoase.

Simone mi-a oferit o lecție, în momentul acela. Eu eram foarte obosită, dar nu mă gândeam să fiu prezentă, să mă bucur de premiere, după care puteam să mă relaxez. Eu mă gândeam doar că s-a terminat încă un concurs. Încă de atunci, țin minte spiritul ei și îl port cu mine,” a completat Larisa Iordache, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Larisa Iordache a câștigat două medalii de argint la Mondialele de gimnastică din 2014, de la Nanning, China.

Simone Biles

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Simone Biles
Simone Biles
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