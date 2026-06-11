Larisa Iordache (29 de ani) a dezvăluit în emisiunea Poveștile Sport.ro ce a împrumutat de la Simone Biles, gimnastă americană considerată a fi o urmașă a Nadiei Comăneci.

De unsprezece ori medaliată olimpic, Simone Biles a cucerit șapte medalii de aur pentru țara sa, iar parte din secretul succesului îl reprezintă atitudinea pe care o întreținea constant cu optimism și energie.

Larisa Iordache: „Cu mine puteai să ștergi pe jos, la cât de obosită eram, dar ea era trează, în energia ei.”

Invitată să își amintească ce a trăit alături de Simone Biles, rivală într-o sumedenie de competiții internaționale, Larisa Iordache a declarat că o vede pe Simone Biles ca pe „o tipă invincibilă” de la care a învățat o lecție prețioasă: aceea de a vedea sportul ca pe o bucurie, dincolo de muncă și sacrificiu.

Pentru a motiva această descriere, Larisa Iordache a explicat abordarea mentală adoptată de Simone Biles, într-un moment din cadrul Campionatelor Mondiale de Gimnastică din 2014, de la Nanning, în care gimnasta română nu se mai putea gândi decât la odihnă și recuperare.

„Mi-am dat seama că sportul nu înseamnă doar muncă și sacrificiu, ci și bucurie.”

„Cel mai mult îmi aduc aminte de Simone că este o tipă invincibilă, așa se vede, fizic și psihic.

Eram după cinci zile de competiție pentru mine, respectiv șase zile de competiție pentru ea, deoarece a avut o finală în plus, și era proaspătă.

Cu mine puteai să ștergi pe jos, la cât de obosită eram, dar ea era trează, în energia ei.

Am întrebat-o: 'nu ești niciun pic obosită?' Și mi-a zis: 'Nu! Eu aș mai putea să concurez.',” rememorează Larisa Iordache, la Poveștile Sport.ro.