ZIUA NAȚIONALĂ | Hagi și Gică Popescu, mesaje cu bătaie lungă de 1 decembrie 

Fostul căpitan şi selecţioner al echipei naţionale de fotbal a României, Gheorghe Hagi, a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia zilei de 1 Decembrie în care afirmă că "România suntem toţi şi fiecare dintre noi poate înălţa drapelul cât mai sus" în domeniul în care activează.

Mesajele transmise de Hagi și Popescu

"România suntem toţi şi fiecare dintre noi poate face ceva pentru a înălţa drapelul cât mai sus pe culmile succesului, indiferent de domeniu. La mulţi ani, români! La mulţi ani, România!", a scris Gheorghe Hagi pe pagina personală de Facebook.

Colegul său din "Generaţia de Aur", Gheorghe Popescu, în prezent preşedintele clubului Farul Constanţa, a afirmat că este mândru de faptul că purtat de 115 ori tricoul primei reprezentative a României.

"Pentru mine, România este ţara în care am crescut şi care ne-a format ca jucători şi ca oameni. Ţara pentru a cărei echipă naţională am fost mândru să port tricoul tricolor în 115 meciuri şi la 5 turnee finale de Campionat Mondial şi European.

Deşi eu şi colegii mei am jucat la echipe mari ale fotbalului european şi am câştigat cupe continentale, am spus că echipa naţională a fost vitrina de lux a carierelor noastre. Simţeam o emoţie şi o motivare teribile când zeci de mii de oameni scandau 'Rooo-mâ-niiii-aaa'. Totodată, am fost mândru să coordonez din partea Guvernului operaţiunile EURO 2020, gândindu-mă că o fac pentru ţara mea. La Mulţi Ani, România", a scris Popescu pe pagina persoană de Facebook.

Agerpres