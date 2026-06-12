EXCLUSIV Fostul antrenor al lui FCSB, mesaj clar despre transferul lui Darius Olaru: ”Trebuie să plece!”

Fostul antrenor al lui FCSB, mesaj clar despre transferul lui Darius Olaru: ”Trebuie să plece!” Superliga
SPORT.RO
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Darius Olaru pare că se va despărți în această vară de FCSB.

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FCSBmihai pintiliiDarius Olaru
Din articol

Căpitanul roș-albaștrilor este dorit în Belgia, la Union Saint-Gilloise. Belgienii au făcut o primă ofertă de 2,3 milioane de euro, însă Gigi Becali a solicitat măcar 3 milioane în schimbul fotbalistului. 

Mihai Pintilii: ”Darius Olaru ar trebui să plece de la FCSB!”

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Darius Olaru, curajos înainte de FC Basel - FCSB / Foto: Sport Pictures
Darius Olaru 160125
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Rămâne de văzut dacă negocierile vor avansa sau dacă Union Saint-Gilloise va decide să renunțe la transferul mijlocașului de la FCSB. 

Mihai Pintilii, fostul colaborator al lui Elias Charalambous de pe banca roș-albaștrilor, a comentat un eventual transfer al lui Darius Olaru la Union Saint-Gilloise. 

”Pintii” crede că Olaru a fost poate cel mai important jucător al roș-albaștrilor și spune că pentru efortul depus de-a lungul anilor la FCSB, merită să fie lăsat să semneze cu un club din străinătate. 

Pentru toată munca pe care a depus-o el la această echipa, cred că și-a făcut datoria cu vârf și îndesat, merită acest transfer, oriunde. Cred că Olaru e un jucător care ar trebui să plece, asta este părerea mea”, a spus Mihai Pintilii în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

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