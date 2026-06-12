Căpitanul roș-albaștrilor este dorit în Belgia, la Union Saint-Gilloise. Belgienii au făcut o primă ofertă de 2,3 milioane de euro, însă Gigi Becali a solicitat măcar 3 milioane în schimbul fotbalistului.

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Rămâne de văzut dacă negocierile vor avansa sau dacă Union Saint-Gilloise va decide să renunțe la transferul mijlocașului de la FCSB.

Mihai Pintilii, fostul colaborator al lui Elias Charalambous de pe banca roș-albaștrilor, a comentat un eventual transfer al lui Darius Olaru la Union Saint-Gilloise.

”Pintii” crede că Olaru a fost poate cel mai important jucător al roș-albaștrilor și spune că pentru efortul depus de-a lungul anilor la FCSB, merită să fie lăsat să semneze cu un club din străinătate.

”Pentru toată munca pe care a depus-o el la această echipa, cred că și-a făcut datoria cu vârf și îndesat, merită acest transfer, oriunde. Cred că Olaru e un jucător care ar trebui să plece, asta este părerea mea”, a spus Mihai Pintilii în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.