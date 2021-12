ZIUA NAȚIONALĂ | Să-ți amintești și încă să nu crezi: Marius Copil l-a bătut pe Marat Safin la debutul său în Cupa Davis

Era 7 martie 2009, când un puști de 18 ani, pe nume Marius Copil debuta în Cupa Davis. România era condusă la Sibiu cu 2-0 de Rusia lui Marat Safin, în care mai jucau tenismeni de primă sută mondială, ca Mikhail Youzhny și Dmitry Tursunov.

În prima zi a confruntării, Marat Safin și Mikhail Youzhny nu au lăsat nici măcar în set în fața lui Victor Crivoi, respectiv Victor Hănescu, astfel că Andrei Pavel, căpitan al echipei la acea vreme, a fost nevoit să facă un pas riscant în față și să forțeze o premieră.

La 18 ani și jumătate, arădeanul Marius Copil avea să pășească pe parchetul Sălii Transilvania din Sibiu, alături de Horia Tecău. În fața sa, de partea opusă a fileului, se aflau Marat Safin și Dmitry Tursunov, jucători la 29, respectiv 27 de ani, în deplinătatea experienței pe care ți-o oferă un deceniu petrecut în mijlocul ATP.

Aproximativ o oră și jumătate mai târziu, România era la un set distanță de a fi eliminată fără să câștige vreun set. Safin și Tursunov aveau avantaj, 6-4, 7-6, iar Copil și Tecău își ajustau încă jocul unui celuilalt, în prima ocazie în care împărțeau același teren.

Cu o servă care a început să bage sperieții în dublul campion de Grand Slam, Marat Safin, Marius Copil a început să servească as după as, iar după sute de minute de joc aprig, sub ochii celor aproximativ 2000 de spectatori, a servit un ultim as, la minge de meci, pentru a câștiga, alături de Horia Tecău partida, scor 4-6, 6-7, 7-6, 7-6, 6-4, la finalul unui meci de povestit nepoților.

Victoria debutantului Marius Copil i-a dat avânt lui Victor Hănescu, care l-a condus, în ziua următoare cu 2-0 la seturi pe Dmitry Tursunov, dar a sfârșit învins în cinci seturi, Rusia plecând de la Sibiu cu un succes, scor 4-1 la general.

Ce declara căpitanul Andrei Pavel despre Marius Copil înaintea debutului său în Cupa Davis



"S-a înțeles foarte bine cu Horia Tecău prin felul său de juca, având un serviciu foarte puternic. Ne bucurăm că avem un tânăr în echipă și sper să evolueze cât mai bine.

Rușii sunt favoriți, deci el nu are nimic de pierdut, trebuie să fie relaxat și să se bucure că joacă în Cupa Davis,” spunea Andrei Pavel la acea vreme, potrivit ProSport.

Revenind în prezent, Marius Copil este acum tenismenul de bază al echipei României, calificate la barajul final pentru accederea în turneul final al Cupei Davis din 2022.

Marius Copil a contribuit decisiv la victoria României în fața adversarilor din Peru, obținând un punct la simplu și unul la dublu, alături de nimeni altul decât primul său partener din Cupa Davis, Horia Tecău.