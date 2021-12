ZIUA NAȚIONALĂ | Li s-a propus să joace pentru altă țară, dar nici n-au vrut să audă

Deși li s-a propus să joace pentru alte țări, sportivii nu au vrut să audă. Unii dintre mai medaliați sportivi din România, fetele și băieții de la tenis de masă, povestesc de Ziua Națională care sunt sentimentele care îi încearcă atunci când luptă și câștigă trofee pentru țara lor.

Pentru Eliza Samara, multiplă campioană europeană, imnul României a cântat de zeci de ori. Și de fiecare dată o încearcă aceleași emoții.

“Când câștig și îmi cântă imnul e ceva de nedescris! Plâng de fiecare dată! E un sentiment aparte pentru că simți că este pentru România. Nu mă văd trăind în altă țară , de câte ori merg la un concurs aștept să vin acasă”, spune Eliza Samara, componentă a echipei naționale de tenis de masă a României.

Ovidiu Ionescu joacă de ani buni în Germania și povestește cum sunt priviți sportivii români în străinătate.

„Când spun că sunt român, lumea mă privește cu bucurie! Oamenii știu de Halep, Nadia Comăneci, Năstase, mă simt mândru că acești sportivi au adus România unde este astăzi”, povestește Ovidiu Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

Vicecampion mondial în 2019 în proba de dublu alături de spaniolul Alvaro Robles, Ovidiu mai are o singură dorință din punct de vedere profesional.

„Vreau să mi se cânte imnul național pe podiumul european, mondial, olimpic! Cred că atunci pot spune că mi-am încheiat socotelile cu sportul”, continuă Ovidiu Ionescu, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

A lăsat Grecia pentru România

La 16 ani, Andrei Filimon, antrenorul echipei naționale masculine, a evoluat pentru doi ani în echipa națională a Greciei dar nu i-a plăcut experiența.

„De fiecare dată când sunam acasă, spuneam că vreau să mă întorc. Ca acasă nu este niciunde” – Andrei Filimon, antrenorul echipei naționale masculine de tenis de masă a României.

De aceeași părere este și tatăl lui, Viorel Filimon, antrenorul echipei naționale feminine de tenis de masă a României, care a condus echipa națională masculină a Greciei.

„Indiferent în ce țară mergi, localnicii te consideră tot ca un străin, tot ca un intrus... Cel mai bine e tot la tine acasă” – Viorel Filimon, antrenorul echipei naționale feminine de tenis de masă a României.

Se mândresc cu România

De câte ori merg la concursuri, sportivii de la tenis de masă sunt fericiți că reprezintă România.

„Sunt mândru că sunt român, sunt mândru când intru la masă și joc cu România pe spate și sunt mândru când câștig pentru România” – Cristinan Pletea, component al echipei naționale de tenis de masă a României.

„Peste tot pe unde merg mă mândresc că sunt româncă. Când aud imnul, mi se face pielea de găină, iar când cântă pentru mine sentimentele sunt de nedescris” – Andreea Dragoman, componentă a echipei naționale de tenis de masă a României.

Chiar dacă au trecut patru ani de atunci, Eliza Samara nu poate uita finala Campionatului European din Luxemburg din 2017.

„Pentru mine a fost cel mai intens moment, în finala de infarct pe care am avut-o împotriva Germaniei. Pentru mine, atunci a fost momentul în care am simțit că am dat totul pentru România” – Eliza Samara, componentă a echipei naționale feminine de tenis de masă a României.