Brazilianul Eric de Oliveira a susținut că Anderson Ceara, conaționalul său, se va ridica la nivelul așteptărilor de la FCSB cu o singură condiție: patronul Gigi Becali să aibă răbdare cu el.

Eric, verdict despre transferul lui Anderson Ceara la FCSB

Eric, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1 cu 66 de goluri, a spus despre Ceara că îl cunoaște personal și că este un băiat cuminte și muncitor.

„Îl cunosc personal pe Anderson Ceara. Dacă domnul Becali o să aibă răbdare cu el, o să facă față. Primul avantaj pe care îl are este că deja cunoaște fotbalul din Liga 1. Eu sunt 100% sigur că Anderson va face față la FCSB.

Eu cred că lui Anderson o să îi crească șansele mult mai mult să facă față la FCSB, dacă domnul Becali o să aibă răbdare. Din câte știu, Anderson e un băiat cuminte, un băiat muncitor. Eu cred că poate să o ajute pe FCSB în sezonul următor”, a declarat Eric de Oliveira, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Gigi Becali a anunțat că FCSB s-a înțeles cu Csikszereda pentru transferul brazilianului Anderson Ceara (27 de ani).

Anderson Ceara, transferat de Gigi Becali la FCSB

Becali va plăti 500.000 de euro către clubul din Miercurea Ciuc, care va păstra și 25% dintr-un viitor transfer.

Ceara va avea un contract pe doi ani, cu salariu lunar de 15.000 de euro, cu opțiune de prelungire pentru încă doi ani. Dacă se va ridica la nivelul așteptărilor, Ceara va primi o mărire de 5.000 de euro la prelungire.

„A rămas transfer de 500.000 de euro. Acum cred că s-a semnat între timp. Gata, ne-am înțeles! A rămas 25% dintr-un viitor transfer, indiferent de cât a rămas din diferență. Nu minim 300.000 de euro cum voiau ei, nu mai există un minim.

Cu jucătorul ne-am înțeles deja, totul e în regulă. Nu am dat niciun ban la impresar. Habar nu am cât am dat la semnătură, nu știu detalii. Ne-am înțeles repede la semnătură. Cât a vrut atât i-am dat. 15.000 de euro pe lună i-am dat pe doi ani și încă doi cu 20.000 de euro, dacă vrem noi. Eu nu mai iau jucători, ca să mă păcălesc.

Becali, despre Ceara: „Probabil o să joace bandă dreaptă”

Până acum luam pe un an, dar nu a vrut el și îmi place jucătorul. Probabil o să joace bandă dreaptă, unde noi nu avem și e postul lui. În partea dreaptă noi nu aveam. Nu aveam dublură, dacă nu era Miculescu cu cine jucam? Bine, Toma, dar eu vorbeam de cupele europene”, a declarat Gigi Becali, la televiziunea Digi Sport.

Anderson Ceara vine după o stagiune excelentă în SuperLiga, unde a strâns șapte goluri și opt pase decisive în 40 de apariții pe teren. Ceara acoperă eficient atât poziția de coordonator, cât și cea de banda dreaptă, având un profil ideal pentru FCSB.