Jose Mourinho, țeapă de 15 milioane de euro pentru Real Madrid? Benfica a făcut un anunț teribil

Florentino Perez a anunțat încă din timpul campaniei electorale pentru președinția clubului din capitala Spaniei că, în cazul în care va câștiga, ceea ce s-a și întâmplat, Jose Mourinho va fi adus la Real Madrid pentru un al doilea mandat.

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Pentru că tehnicianul portughez se afla sub contract cu Benfica Lisabona, Real Madrid a fost nevoită să achite clauza de reziliere pentru a-l ”transfera” pe Jose Mourinho, 15 milioane de euro. Acest lucru s-a întâmplat, iar antrenorul urmează să fie prezentat oficial zilele următoare pe ”Bernabeu”.

Totuși, Jose Mourinho ar fi putut ajunge și gratis la Real Madrid sau cel puțin așa susține președintele clubului Benfica Lisabona, Rui Costa. Conducătorul clubului a anunțat că Jose Mourinho ar fi părăsit-o pe Benfica chiar dacă Florentino Perez ar fi pierdut alegerile.

”Mourinho nu ar mai fi fost antrenorul Benficăi, având în vedere toate circumstanțele, în urma unui acord amiabil între părți. Ar fi plecat.

I-am făcut oferta atunci când am considerat că este momentul potrivit. Am continuat să discutăm de-a lungul timpului, iar Mourinho știa foarte bine că era antrenorul pe care mi-l doream pentru sezonul următor. Avea contract cu Benfica, iar noi înțelegeam acest lucru. La finalul sezonului intenționam să-i prelungim contractul și să nu-l lăsăm să intre în ultimul an al înțelegerii fără o reînnoire.

Mourinho a ales altceva, a apărut Real Madrid și a optat pentru o altă variantă. Dezamăgit? Nu, trebuie să îi respect decizia. A fost o întorsătură neașteptată pentru noi, nu ascund acest lucru, dar trebuie să o respect și să merg mai departe.

Mourinho nu ne-a ascuns niciodată faptul că Real Madrid îl contactase. În rest, lucrurile au trebuit să își urmeze cursul. I-am făcut o ofertă serioasă de prelungire a contractului și am respectat faptul că a ales o altă direcție în carieră”, a spus Rui Costa.