Dennis Man poate fi împrumutat de Parma! Unde poate ajunge în această iarnă

Patronul Parmei, Kyle Krause, a făcut un efort financiar considerabil, după retrogradarea clubul din Serie A, și a oprit mai mulți jucători importanți din sezonul trecut, printre care Dennis Man și Valentin Mihăilă. Dar Parma se află abia pe locul 10 în clasament, iar antrenorul Enzo Maresca nu este mulțumit de implicarea unora dintre jucătorii din lot.

În această situație se află și Man, care a fost aspru criticat de presă pentru prestațiile din ultimele meciuri, fiind considerat "egoist" și "inutil pentru echipă", iar antrenorul nu l-a folosit deloc în ultimele două meciuri, în victoriile cu Cittadella (2-1) și Vicenza (1-0).

Man poate fi împrumutat în această iarnă

Dacă atitudinea lui Maresca în privința lui Man nu se schimbă, acesta ar putea fi împrumutat în următoarea perioadă de mercato, care începe pe 1 ianuarie 2021, pentru cel puțin 6 luni de zile. Ar putea fi o mutare agreată și de jucător, care riscă să iasă din vederile selecționerului, dacă nu va juca regulat în Serie B.

În aceste condiții, o parte dintre echipele care și-au exprimat interesul pentru el în trecut, precum Fenerbahce, Galatasaray, Trabzonspor, Lille, FK Rostov, FC Sevilla, Lazio sau Orlando City, ar putea reprezenta soluții de împrumut, poate chiar cu opțiune de cumpărare definitivă, până când Parma revine în Serie A sau Maresca revine la sentimente mai bune față de internaționalul român.

Parma a plătit 13 milioane de euro în schimbul lui Man

Dennis Man (23 ani) a evoluat la UTA Arad (2015-2016), FCSB (2016-2021) și Parma (2021). El are deja 12 selecții și două goluri pentru naționala de seniori a României, după ce ajunsese, în 2019, până în semifinalele Europeanului de tineret. A fost cumpărat de Parma, în ianuarie 2021, pentru 13 milioane de euro, dar nu a reușit să-i ajute pe "Cruciați" să se salveze de la retrogradare. Man mai are contract cu Parma până în iunie 2025, iar valoarea sa de piață este de 10 milioane de euro. În acest sezon, are șapte prezențe și două goluri pentru Parma. Fotbalistul a pierdut ultima acțiune a "tricolorilor", după ce s-a infectat cu Covid-19.

Are contracandidați importanți pe post

În această stagiune, Man îi are contracandidați pe post pe Mattia Sprocati (28 ani / ex-Lazio, Perugia, Crotonoe, Salernitana) și Luca Siligardi (33 ani / ex-Inter, Bologna, Livorno, Verona, Crotone, Reggianna), dar Maresca îi mai poate folosi pe poziția de extremă dreapta, la nevoie, pe Gennaro Tutino (25 ani / împrumutat de la Napoli), Franco Vazquez (32 ani / ex-Palermo, Sevilla), Felix Correia (20 ani / împrumutat de la Juventus) sau Daniele Iacoponi (19 ani).