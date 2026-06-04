După retrogradarea în Liga 2, Hermannstadt va ataca promovarea, dar fără mai mulți jucători importanți, care ar urma să plece în această perioadă de mercato. Printre ei și Kevin Ciubotaru (22 de ani), fundașul stânga dorit în trecut și de FCSB.

Kevin Ciubotaru, clauză de aproximativ 500.000 de euro

Este foarte puțin probabil ca fundașul convocat și la naționala României la ultimele acțiuni să mai rămână la Sibiu în Liga 2. Hermannstadt va încerca să-l vândă, dar nu poate ”forța” prețul, ținând cont că înțelegerea dintre cele două părți ar conține o anumită clauză.

Din informațiile obținute de Sport.ro, Ciubotaru ar putea fi transferat dacă o echipă ar fi gata să plătească aproape 500.000 de euro. În această perioadă, se negociază o mutare în străinătate pentru Kevin.

Mircea Lucescu a fost cel care l-a debutat pe Kevin Ciubotaru la naționala de seniori, pe 9 octombrie 2025, într-un meci amical cu Moldova, câștigat de ”tricolori” cu 2-1.

În sezonul precedent, fundașul stânga a evoluat în 39 de partide pentru cei de la Hermannstadt, în campionat și Cupa României, reușind să bifeze și două assist-uri.

Hermannstadt a retrogradat! Dorinel Munteanu nu rămâne: ”Vreau să mă liniștesc”

Hermannstadt a reușit să prindă locul 14, care asigură participarea la baraj, după o luptă aprigă cu Unirea Slobozia, care a retrogradat direct.

„Vreau să mă liniștesc puțin. Contractul meu se termină pentru că nu am reușit să mențin echipa în Liga 1, iar acesta a fost obiectivul. Au fost multe probleme de când am venit la echipă”, și-a anunțat plecarea Dorinel Munteanu, de la Hermannstadt.