A venit anunțul în cazul jucătorului ofertat de FCSB: "Sumă absurdă!"

Printre jucătorii ofertați de FCSB se numără și Stefan Pirgic, mijlocașul central sârb de la FK Zeleznicar Pancevo. Impresarul Zvonko Milojkovic declara în urmă cu câteva zile că transferul are 80% șanse de reușită, în timp ce Mihai Stoica îl asemăna pe jucător cu Adrian Șut.

Viktoria Plzen se retrage din cursa pentru Stefan Pirgic, jucător ofertat de FCSB

În ultimele zile, situația celor de la FCSB s-a complicat. Pe fir ar fi intrat și Viktoria Plzen, ocupanta locului 3 din Cehia, care ar fi trimis și ea o ofertă oficială pentru transferul lui Pirgic.

Suma oferită de cehi s-ar fi ridicat la 1,5 milioane de euro, însă presa sârbă a scris că Zeleznicar ar solicita dublu, nu mai puțin de 3 milioane.

La aflarea pretențiilor ridicate ale clubului din Serbia, Viktoria Plzen a decis să se retragă din cursa pentru Stefan Pirgic, notează eurofotbal.cz.

"Conducerea lui Plzen nu este de acord cu suma cerută și nu o va oferi. Consideră că este o sumă absurdă și nu vrea să piardă banii", a transmis o sursă pentru publicația din Cehia.

Astfel, FCSB pare că scapă de o rivală în cursa pentru transferul lui Pirgic, însă rămâne de văzut dacă formația bucureșteană va putea ajunge la un acord cu Zeleznicar. Mihai Stoica transmitea că așteaptă un răspuns din partea sârbilor până la finalul săptămânii.