A venit anunțul în cazul jucătorului ofertat de FCSB: "Sumă absurdă!"

Printre jucătorii ofertați de FCSB se numără și Stefan Pirgic, mijlocașul central sârb de la FK Zeleznicar Pancevo. Impresarul Zvonko Milojkovic declara în urmă cu câteva zile că transferul are 80% șanse de reușită, în timp ce Mihai Stoica îl asemăna pe jucător cu Adrian Șut.
Viktoria Plzen se retrage din cursa pentru Stefan Pirgic, jucător ofertat de FCSB
În ultimele zile, situația celor de la FCSB s-a complicat. Pe fir ar fi intrat și Viktoria Plzen, ocupanta locului 3 din Cehia, care ar fi trimis și ea o ofertă oficială pentru transferul lui Pirgic.
Suma oferită de cehi s-ar fi ridicat la 1,5 milioane de euro, însă presa sârbă a scris că Zeleznicar ar solicita dublu, nu mai puțin de 3 milioane.
La aflarea pretențiilor ridicate ale clubului din Serbia, Viktoria Plzen a decis să se retragă din cursa pentru Stefan Pirgic, notează eurofotbal.cz.
"Conducerea lui Plzen nu este de acord cu suma cerută și nu o va oferi. Consideră că este o sumă absurdă și nu vrea să piardă banii", a transmis o sursă pentru publicația din Cehia.
Astfel, FCSB pare că scapă de o rivală în cursa pentru transferul lui Pirgic, însă rămâne de văzut dacă formația bucureșteană va putea ajunge la un acord cu Zeleznicar. Mihai Stoica transmitea că așteaptă un răspuns din partea sârbilor până la finalul săptămânii.
- Cel mai scump jucător pe care l-a vândut vreodată FK Zeleznicar Pancevo a fost Jovan Milosavljevic, un alt mijlocaș central sârb. În ianuarie, suedezii de la Malmo au plătit 2,2 milioane de euro pentru a-l achiziționa pe jucătorul de 19 ani.
- 800.000 de euro este cota de piață actuală a lui Stefan Pirgic, potrivit Transfermarkt
- La finalul lunii aprilie, Zeleznicar i-a prelungit contractul lui Stefan Pirgic până în 2029.
Directorul sportiv al lui Zeleznicar: "Pirgic nu a luat în considerare alte oferte. E unul dintre cei mai căutați jucători"
După ce a semnat prelungirea contractului cu Zeleznicar, în urmă cu o lună, Pirgic spunea: "Încrederea arătată de club a contat enorm pentru mine. Mă simt excelent aici și mă bucur că putem continua împreună. Cred că pot oferi în continuare multe lucruri acestui club și abia aștept noile provocări".
Bojan Saranov, directorul sportiv de la Zeleznicar, recunoștea, de asemenea, că multe echipe sunt interesate de transferul lui Pirgic.
"Am ajuns la o înțelegere în două minute, chiar dacă este unul dintre cei mai căutați jucători ai noștri. Nu a luat în considerare alte oferte. A considerat clubul nostru ca fiind cel mai bun mediu pentru dezvoltare și apreciem enorm acest lucru.
Acest contract este o recunoaștere a muncii depuse de Stefan până acum, dar și o obligație de a continua să progreseze și să-și confirme calitatea. În ultimele șase luni, a făcut un pas mare înainte atât ca jucător, cât și ca profesionist, a înțeles ce înseamnă fotbalul de elită. Aceasta este și o victorie a clubului nostru - aproape toți jucătorii au făcut progrese mari în perioada recentă, atât ca jucători, cât și ca oameni, iar Pirgic este un exemplu real în acest sens", spunea Saranov.
Cine este Stefan Pirgic, mijlocașul dorit de FCSB
În acest sezon, Pirgic și-a făcut apariția în 34 de meciuri în campionatul Serbiei, a înscris patru goluri și a oferit trei pase decisive.
- 800.000 de euro este cota de piață a lui Stefan Pirgic, potrivit Transfermarkt.
Pirgic a început fotbalul la FK Rad, iar de-a lungul timpului a trecut prin academiile celor de la Steaua Roșie, Partizan și Vozdovac.
Pirgic a debutat la seniori la Smederevo, iar după doar câteva luni a ajuns liber de contract la Vozdovac, iar mai apoi la Zeleznicar Pancevo. În această vară intră în ultimul an de contract.