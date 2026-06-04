Hagi a debutat marți seară, la Tbilisi, cu Georgia, în cel de-al doilea mandat al său pe banca echipei naționale de fotbal a României. Confruntarea de pe ”Mikheil Meshki Stadium” s-a încheiat 1-1.

Sâmbătă, de la 20:45, Hagi va bifa al doilea joc de pregătire la națională. Tricolorii o vor înfrunta pe Țara Galilor - o altă echipă care a ratat accederea la Campionatul Mondial din 2026 - în Ghencea, pe stadionul ”Steaua”.

Asul din mâneca lui Gică Hagi la echipa națională

Costel Pantilimon, fost internațional român, susține că Hagi are un avantaj la națională: faptul că mulți dintre jucătorii care evoluează acum la prima reprezentativă i-au trecut prin mână la Viitorul/Farul Constanța.

Drept dovadă, Florinel Coman, pe care l-a instruit la Viitorul înainte să-l vândă la FCSB pentru 3 milioane de euro în 2017, a jucat atacant central cu Georgia, așa cum a făcut în multe meciuri la echipa din Ovidiu.

”Mi s-a părut că avem o echipă care încearcă să facă un pressing, să aibă o posesie. E clar că Hagi caută să facă ce a realizat la echipele lui. La echipa națională, timpul nu-ți permite însă să adopți un anumit stil de joc sau o anumită filozofie, dar poți avea, cu siguranță, anumite principii.

Nu știu cât timp va avea ca să facă asta. Nu știu cât timp va avea ca să poată construi genul ăsta de echipă care să aibă posesie, care să aibă un atac pozițional. Se încearcă, asta e clar. Asta e partea bună, chiar dacă nu știu dacă ne caracterizează neapărat pe noi un așa joc.

Pentru că pe stilul ăsta de joc și pe specificul ăsta de echipă care vrea să aibă atac pozițional sau fază de construcție de la portar, care să facă și pressing avansat tot timpul, ai nevoie de jucători, ai nevoie de calitate, ai nevoie de antrenament.

Da, nu văd foarte multe echipe de la noi care să practice genul ăsta de fotbal ca să-ți poți crea o selecție pe baza anumitor filozofii de la cluburile respective și să poți aplica la echipa națională. Aici cred că va fi puțin dificil, dar până la urma urmei, aseară a fost o echipă care și-a dorit să respecte cerințele antrenorului.

Hagi are și un avantaj, că mulți de acolo i-a crescut”, a spus Costel Pantilimon pentru Sport.ro.

Dintre jucătorii convocați acum pentru ”dubla” cu Georgia și Țara Galilor, nouă au trecut pe la Farul lui Hagi. E vorba despre Aioani, Ghiță, Borza, Marin, Cicâldău, Băluță, Ianis, Louis Munteanu, Coman.

Lotul României pentru ”dubla” cu Georgia și Țara Galilor

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0).

FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0).

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0).

ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2).