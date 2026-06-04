Victor Angelescu anunță patru plecări de la Rapid: ”Și-au terminat contractele”

Giuleștenii s-au descotorosit de serviciile lui Costel Gâlcă la finalul stagiunii recent încheiate. În locul său a fost adus Daniel Pancu, cel care a avut un sezon de vis la Cluj, cu CFR, de unde a plecat cu scandal.

Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului din Grant, a anunțat că Rapid se desparte de patru jucători la finalul acestui sezon: Elvir Koljic, Daniel Paraschiv, Leo Bolgado și Diogo Mendes.

În afară de Paraschiv, care a fost adus sub formă de împrumut de la Real Oviedo, toți ceilalți pleacă în Grant din postura de jucători liberi de contract.

”O să fie schimbări destul de multe, pentru că au și plecat anumiți jucători și vom mai renunța la câțiva. Se știu deja cei care pleacă, Elvir Koljic și-a termiant contractul, Paraschiv a plecat înapoi, pentru că era împrumutat, iar Leo Bolgado și Mendes și-au terminat și ei contractul”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

Cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate, Elvir Koljic părăsește Rapidul după un an și jumătate. Mendes o face după doi ani, în timp ce Leo Bolgado pleacă din Grant după un singur sezon jucat.

Răzvan Lucescu știe care e, de fapt, marea problemă de la Rapid: ”Asta i-a tras în jos! La FCSB e mai ușor”

Răzvan Lucescu (57 de ani), care a antrenat-o pe Rapid în 2004-2007 și 2011-2012, crede că giuleștenii încă nu au trecut peste perioada de exil din ligile inferioare.

Antrenorul lui PAOK susține că pe Rapid a tras-o în jos și maniera în care echipa a gestionat venirea lui Dan Șucu, acționarul care posedă 90 de procente din acțiunile clubului din Giulești.

”Nu au reușit încă să treacă peste perioada aceea de lipsă de Liga 1. Nu au reușit pentru că își caută încă identitatea. Cred că este o presiune pe care nu știu cum să o gestioneze. Inclusiv de sus, conducerea. Investițiile, care au fost făcute, s-a așteptat să dea randament imediat. Problema e mai din trecut.

Imediat când au promovat, după ce a venit domnul Șucu, au zis că gata, Rapid ia campionatul. Asta i-a tras în jos! Suporterii au așteptări, nu au răbdare. Eu cred că aici e clasicul exemplu în care trebuie să se înțeleagă că trebuie liniște.

FCSB poate să treacă mult mai ușor peste asta. Ei au jucat în Europa, au mai luat campionatul, au altă mentalitate”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit Digi Sport.