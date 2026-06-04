Abia aștepta să joace contra lui FCSB, dar poate semna cu roș-albaștrii: Gigi Becali: ”Mi-a dat mesaj: 'Ia-l imediat!'”

Gigi Becali a dezvăluit că ar putea face o mutare neașteptată pe piața de transferuri. Concret, FCSB ar putea transfera un jucător care vine din Liga 2, pe Remus Guțea.

Gigi Becali a declarat că Dumitru Dragomir a fost impresionat Remus Guțea și i-a propus să îl transfere în această vară la FCSB pe jucătorul celor de la FC Voluntari.

Patronul roș-albaștrilor se teme însă că finul său, primarul din Voluntari, Florentin Pandele, i-ar putea crește prețul lui Remus Guțea în cazul în care FCSB va manifesta interes pentru mijlocașul în vârstă de 19 ani.

”L-am văzut. Mi-a dat nea Mitică mesaj: ‘Ia-l pe Remus Guțea imediat!’ Dar, acum, știi care e treaba? Dacă îl vreau eu, bani mulți de tot. Îți dai seama, că dacă aude finul de mine zice: ‘Lasă, că are nașul bani’. Vreo 500.000? Bine, atât cere dacă îl vrea altul, dar mie îmi cere 1.000.000. Acum glumesc, să nu se interpreteze, că el e supărăcios, imediat se supără”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

În acest sezon, Remus Guțea a contribuit cu șapte goluri și trei pase decisive în cele 32 de meciuri disputate în acest sezon.

250.000 de euro este cota de piață a lui Remus Guțea, potrivit Transfermarkt.

Remus Guțea este fan FCSB

Remus Guțea este un fan declarat al celor de la FCSB. După ce FC Voluntari a promovat în primul eșalon, Guțea declara că abia așteaptă să joace împotriva idolilor săi.

”Mă bucur foarte mult că am reușit această promovare. A fost un meci foarte greu, ne-am concentrat și sunt bucuros că am reușit să aducem victoria. Ne-am făcut jocul nostru și ce am antrenat am jucat. Ne-a reușit și suntem bucuroși. (n.r. Cu ce adversar aștepți să joci?) Cu FCSB. (n.r. De ce?) Țin de mic cu FCSB și aștept să joc contra lor”, spunea Guțea după victoria obținută de FC Voluntari în fața lui Hermannstadt, scor 3-0.