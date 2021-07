Dennis Man, luat la tinta de coechiperii de la Parma! Imagini de senzatie de la antrenamentul echipei 

Parma a jucat primul amical al verii, cu Stegen.

Recent retrogradata in Serie B, Parma nu vrea sa ramana mai mult de un sezon in a doua liga. 'Cruciatii' au inceput deja pre-sezonul, iar sambata au disputat si primul amical, cu Stegen, in care s-au impus cu 2-0. Dennis Man a fost titular, insa nu a reusit sa inscrie.

Cu toate astea, jucatorul roman a fost protagonistul de la antrenamentele de duminica, la un exercitiu cu adevarat inedit. Sase jucatori au fost trimis in poarta, acolo unde au fost asezati cu spatele la careu, iar coechipierii au tras suturi spre poarta.

Man a fost 'victima preferata' a coechipierilor sai. A fost lovit de doua ori de acestia, starnind reactii de amuzament.